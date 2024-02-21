Двое пострадавших в ЧП на газопроводе у Куеды продолжают лечение в Москве

Двое тяжело пострадавших при ЧП на газопроводе в деревне Солодовка Пермского края продолжают лечение в НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Ранее сообщалось, что это молодой человек и женщина с сильными ожогами тела. Также трое других пациентов (в их числе двое детей) лечатся в условиях стационара, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщили Properm.ru в пресс-службе Минздрава Прикамья.