Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен

Основатель компании «Бостон Шаурма» Владислав Трухин в беседе с «РБК Пермь» подтвердил, что планирует небольшое повышение цен — оно будет постепенным и в пределах 3-7%. По словам совладельца сети «Сытый Ваня» Ивана Брюхова, в цене выросли не только компоненты фастфуда, но и аренда помещения, а также дополнительные издержки от 10 до 20%. И это то, на что не могут повлиять арендаторы. Владельцы точек по продаже фастфуда говорят, что не будут экономить на ингредиентах шаурмы и зарплатах сотрудников, поэтому будут искать выходы из ситуации.