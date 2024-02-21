Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Грядущей весной в Перми поднимутся цены на шаурму. Это связано с ростом стоимости ингредиентов для приготовления шаурмы. По информации Пермьстата, огурцы подорожали на треть, а помидоры — на 20%. В связи с этим владельцы точек общепита вынуждены изменить цены на шаурму.
Основатель компании «Бостон Шаурма» Владислав Трухин в беседе с «РБК Пермь» подтвердил, что планирует небольшое повышение цен — оно будет постепенным и в пределах 3-7%. По словам совладельца сети «Сытый Ваня» Ивана Брюхова, в цене выросли не только компоненты фастфуда, но и аренда помещения, а также дополнительные издержки от 10 до 20%. И это то, на что не могут повлиять арендаторы. Владельцы точек по продаже фастфуда говорят, что не будут экономить на ингредиентах шаурмы и зарплатах сотрудников, поэтому будут искать выходы из ситуации.
Представители пермского общепита говорят, что начали повышать ценники на шаурму еще в 2023 году. Весной отпускная цена составляла 160-170 рублей, теперь шаурма стоит в среднем 210 рублей за штуку. Пермяки смогут сразу не заметить роста цен, ведь увеличение стоимости шаурмы будет поэтапным.