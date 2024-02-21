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Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми

Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми

21 февраля 2024, 10:47
Фото: 1MI
Компания пока не стала комментировать свою причастность к освоению участка.

Российский девелопер «Самолет» может заняться застройкой территории в Заостровке. В декабре прошлого года ООО СЗ «Заостровка» стала залогодателем по ипотечному договору в отношении участка. Об этом сообщает «Ъ-Прикамъе».

Организация застройщика «Самолет» получила контроль над участком в пермском микрорайоне. Собственником земли с марта прошлого года выступает некое физическое лицо. Площадь будущей застройки окружена дорогой МК-0065, водоемом, бульваром Преображенского, а через дорогу от нее располагается садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Перед осуществлением работ по жилой застройке необходимо будет снять с нее статус принадлежности к зоне возможного затопления.

В 2023 году «Самолета» начал проявлять интерес к строительному рынку Перми. В том числе, рассматривались участки в районе бывшего аэропорта «Бахаревка» и микрорайона ДКЖ.В организации пока не прокомментировать освоение участка вблизи с Кондратово.

Группа компаний Самолет стала одним из лидеров по объему строительства в Московской области и входит в число крупнейших компаний по объему текущего строительства в стране.

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