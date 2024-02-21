Федеральная компания может заняться застройкой Заостровки в Перми

Организация застройщика «Самолет» получила контроль над участком в пермском микрорайоне. Собственником земли с марта прошлого года выступает некое физическое лицо. Площадь будущей застройки окружена дорогой МК-0065, водоемом, бульваром Преображенского, а через дорогу от нее располагается садовое некоммерческое товарищество (СНТ). Перед осуществлением работ по жилой застройке необходимо будет снять с нее статус принадлежности к зоне возможного затопления.