Филиал «ПМУ» подвел итоги работы в 2023 году

Сейчас в филиале «ПМУ» работают 875 сотрудников. По итогам 2023 года средняя зарплата рабочих на предприятии выросла на 8,9% и составила 82 тыс. 697 рублей. Это существенно превышает средний уровень оплаты труда в Пермском крае. Социальный пакет сотрудников «ПМУ» содержит 70 льгот и гарантий сверх требований Трудового кодекса РФ. Среди них дотация на питание, ДМС, корпоративная ипотечная программа, несколько видов материальной помощи, льготы для детей.