Филиал «ПМУ» подвел итоги работы в 2023 году

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Директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“» Алексей Аверьянов провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги работы предприятия в 2023 году и рассказал о планах развития. Мероприятие прошло в пресс-центре телекомпании «РБК-Пермь» с участием ведущих деловых СМИ Пермского края.
За 2023 год филиал «ПМУ» произвел 826 тыс. тонн товарной продукции, что на 4% превышает уровень 2022 года. Пермский карбамид стабильно востребован как на российском, так и на международном рынке. Продуктовая линейка предприятия пополнилась технической двуокисью углерода.
«Уралхим» в отчетном периоде вложил в развитие филиала «ПМУ» 1 млрд 720 млн рублей, что на 3,5% больше объема вложений в 2022 году. Среди главных направлений — цифровизация производства, повышение надежности энергоснабжения цехов, а также восстановление выпуска углекислоты.
В 2024 году объем вложений в развитие филиала «ПМУ» сохранится на таком же высоком уровне и составит 1 млрд 749 млн рублей. Предприятию предстоит самое масштабное за последние годы техническое перевооружение цехов аммиака и карбамида. Цель — повысить стабильность производственных процессов.
Сейчас в филиале «ПМУ» работают 875 сотрудников. По итогам 2023 года средняя зарплата рабочих на предприятии выросла на 8,9% и составила 82 тыс. 697 рублей. Это существенно превышает средний уровень оплаты труда в Пермском крае. Социальный пакет сотрудников «ПМУ» содержит 70 льгот и гарантий сверх требований Трудового кодекса РФ. Среди них дотация на питание, ДМС, корпоративная ипотечная программа, несколько видов материальной помощи, льготы для детей.
Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ в Перми:
— Филиал «ПМУ» стабильно работает, развитие идет по всем направлениям. В 2023 году на предприятие устроилось более 100 новых сотрудников, большинство из которых — молодежь. Для них у нас действует целый ряд мер поддержки: обучение, наставничество, множество мероприятий в нерабочее время. Это поддерживает дружескую атмосферу, что благотворно отражается на результатах труда.