Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о зарплатах в космической отрасли

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Руководитель «Роскосмоса» акцентировал внимание на привлекательности ракетно-космической отрасли для молодёжи. Здесь они могут работать с передовыми технологиями и буквально двигать планету вперёд. При этом Борисов отметил, что необходимо поддерживать сотрудников материально, причём на достойном уровне, пишет, prokosmos.ru.
По мнению Юрия Борисова, мерить среднюю зарплату по отрасли неэффективно. Важно, чтобы показатель соответствовал среднему по региону, в котором трудится человек, а в идеале был больше этого уровня.
В качестве примера он привёл Москву, где зарплата составляет более 100 000 рублей, и это вполне сопоставимо со средним уровнем по столице.
Важно, по мнению Борисова, чтобы идущие работать в «Роскосмос» понимали, что будут получать больше, чем в ведущих отраслях их субъекта федерации.
Другие важные темы, которые затронул Юрий Борисов:
— сколько в России разрабатывается многоразовых ракет;
— почему в России пока невозможно появление компании, аналогичной SpaceX;
— как будут привлекать в космические проекты бизнес и частный капитал;
— каких технологий не хватает российской космической индустрии;
— что осталось от сотрудничества с Западом и как мы работаем с Китаем.
Все это читайте в материале «Pro Космос».