Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал о зарплатах в космической отрасли

Руководитель «Роскосмоса» акцентировал внимание на привлекательности ракетно-космической отрасли для молодёжи. Здесь они могут работать с передовыми технологиями и буквально двигать планету вперёд. При этом Борисов отметил, что необходимо поддерживать сотрудников материально, причём на достойном уровне, пишет, prokosmos.ru.