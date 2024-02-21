Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае

Инцидент произошел вечером 19 февраля. Силовики заметили автомобиль ВАЗ-21099 без номеров, они попытались его остановить, но водитель попытался скрыться. Сначала полицейские несколько раз выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам автомобиля, так как он угрожал жизни других людей.