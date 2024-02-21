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Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае

Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае

21 февраля 2024, 02:54
Фото: 1MI
Силовики открыли огонь по колесам автомобиля, но пострадали люди.
Сюжет
Дтп

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался обстрелом автомобиля во время полицейской погони в Пермском крае. Ему доложат о ходе процессуальной проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Инцидент произошел вечером 19 февраля. Силовики заметили автомобиль ВАЗ-21099 без номеров, они попытались его остановить, но водитель попытался скрыться. Сначала полицейские несколько раз выстрелили в воздух, а затем открыли огонь по колесам автомобиля, так как он угрожал жизни других людей.

В итоге водитель остановился — им оказался 21 летний парень, который был пьян. Вдобавок, у него не было водительских прав. Из-за обстрела машины пострадала 18-летняя пассажирка и мужчина, находящийся внутри.

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