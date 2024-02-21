Из торговли в Прикамье с начала года изъято более полутысячи единиц табачной продукци

С начала 2024 года Роспотребнадзор по Пермскому краю проверил соблюдение требований к продаже никотиновой и табачной продукции в 16 магазинах региона, из которых в 12 выявлены нарушения. В ходе проверок изъято 513 единиц табачной продукции, сообщают в ведомстве.