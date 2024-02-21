Из торговли в Прикамье с начала года изъято более полутысячи единиц табачной продукци

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:38
С начала 2024 года Роспотребнадзор по Пермскому краю проверил соблюдение требований к продаже никотиновой и табачной продукции в 16 магазинах региона, из которых в 12 выявлены нарушения. В ходе проверок изъято 513 единиц табачной продукции, сообщают в ведомстве.
Среди выявленных нарушений: открытое расположение продукции, близость к учебным заведениям, отсутствие регистрации в государственной системе маркировки товара. Проведено пять контрольных закупок. В отношении продавцов возбуждены административные дела.
На первый квартал 2024 года запланированы проверки 78 объектов.