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Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Из торговли в Прикамье с начала года изъято более полутысячи единиц табачной продукци

Из торговли в Прикамье с начала года изъято более полутысячи единиц табачной продукци

21 февраля 2024, 04:35
Фото: 1MI
Нарушения выявлены в 12 магазинах.

С начала 2024 года Роспотребнадзор по Пермскому краю проверил соблюдение требований к продаже никотиновой и табачной продукции в 16 магазинах региона, из которых в 12 выявлены нарушения. В ходе проверок изъято 513 единиц табачной продукции, сообщают в ведомстве.

Среди выявленных нарушений: открытое расположение продукции, близость к учебным заведениям, отсутствие регистрации в государственной системе маркировки товара. Проведено пять контрольных закупок. В отношении продавцов возбуждены административные дела.

На первый квартал 2024 года запланированы проверки 78 объектов.

#Общество#Роспотребнадзор#Сигареты#Продажа сигарет#Проверки
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