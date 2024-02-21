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Кировская область поднялась на второе место в ПФО по объемам строительства

21 февраля 2024, 18:01
В 2023 году Кировская область заняла второе место по объемам строительства среди регионов Приволжского федерального округа. Общий объем работ, выполненных в сфере строительства, увеличился на 28,2% по сравнению с предыдущим годом.

В целом по России этот показатель вырос на 7,9%, а в Приволжском федеральном округе — на 16,1%, пишет newsler.ru.

Индекс физического объема строительства Кировской области в 2022 году составлял девятое место в округе. Однако к концу 2023 года регион поднялся на второе место. Всего в течение года было введено в эксплуатацию 3 тысячи 146 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 890,4 тысячи квадратных метров. При этом общая площадь новых квартир составила 595,7 тысячи квадратных метров. Наибольшее количество жилых помещений было введено в городе Кирове — 54,9% от общего объема нового жилья в регионе.

Также следует отметить, что в январе 2024 года было введено в эксплуатацию еще 55 тысяч квадратных метров жилья, что на 12% больше, чем в январе предыдущего года.

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