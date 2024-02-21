Кировская область поднялась на второе место в ПФО по объемам строительства

Индекс физического объема строительства Кировской области в 2022 году составлял девятое место в округе. Однако к концу 2023 года регион поднялся на второе место. Всего в течение года было введено в эксплуатацию 3 тысячи 146 зданий жилого и нежилого назначения общей площадью 890,4 тысячи квадратных метров. При этом общая площадь новых квартир составила 595,7 тысячи квадратных метров. Наибольшее количество жилых помещений было введено в городе Кирове — 54,9% от общего объема нового жилья в регионе.