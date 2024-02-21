Мать рассказала, что нашла в телефоне незрячей пермячки, которая выпала из окна

Мать считает, что ее дочь была очень доверчивой и доброй, поэтому ее можно было легко обмануть. Еще один неприятный инцидент случился с беременной знакомой Вероники. Она попросила у массажистки 100 тыс. рублей, написала расписку, а затем перевела себе с телефона погибшей 260 тыс. рублей — брала кредиты и переводила деньги себе. Пермячка этого не увидела из-за плохого зрения. Позже знакомая вновь пришла просить помощи и снова перевела деньги себе, в итоге получив около 500 тыс. рублей.