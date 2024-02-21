Мать рассказала, что нашла в телефоне незрячей пермячки, которая выпала из окна

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Родные рассказали подробности о гибели 25-летней массажистки Вероники Белоусовой из Березников в Екатеринбурге. Девушка, которая является инвалидом по зрению, жила в Екатеринбурге последние годы. 16 февраля ее тело с пакетом на голове обнаружили возле многоэтажки — она выпала из окна.
По словам матери, подробности о жизни и смерти дочери ей удалось узнать благодаря смартфону. Оказалось, что с 2021 года Вероника общалась с мужчиной, которому постоянно переводила деньги — всего около 500 тыс. рублей. Мать утверждает, что Виталий рассказывал грустные истории девушке о своих проблемах — под этими предлогами получал деньги. Сумма переводов составляла от 3 до 145 тыс. рублей, передает E1.RU.
Мать считает, что ее дочь была очень доверчивой и доброй, поэтому ее можно было легко обмануть. Еще один неприятный инцидент случился с беременной знакомой Вероники. Она попросила у массажистки 100 тыс. рублей, написала расписку, а затем перевела себе с телефона погибшей 260 тыс. рублей — брала кредиты и переводила деньги себе. Пермячка этого не увидела из-за плохого зрения. Позже знакомая вновь пришла просить помощи и снова перевела деньги себе, в итоге получив около 500 тыс. рублей.
После этого Вероника почти не спала, плохо себя чувствовала. За 20 минут до гибели она созвонилась с мужчиной, которому переводила деньги, разговор продлился лишь 18 секунд. Позже девушку нашли погибшей. Родные уточняют, что Веронику кремировали, они хотят, чтобы дочь была рядом.