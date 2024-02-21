Медиаменеджер Наталья Балякина обжалует свой арест в СИЗО

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Чайковский городской суд получил апелляционную жалобу адвоката журналистки Натальи Балякиной. По словам представителей инстанции, она была принята судом и сегодня направлена на рассмотрение в Пермский краевой суд. В апелляционную инстанцию она пока не поступила.
Как поясняют в пресс-службе суда, Балякина оспаривает необходимость ее помещать под арест в СИЗО и просит назначить более мягкую меру пресечения, в том числе — домашний арест. Эту информацию подтвердил журналисту Properm.ru и защитник журналистки Алексей Шардаков.
13 февраля судья Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Как нам стало известно из достоверных источников, на прошлой неделе Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.
9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. Изначально журналистку отправили в ИВС на 48 часов, в субботу, 10 февраля суд начал рассматривать ходатайство следователя об избрании меры пресе.
Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.