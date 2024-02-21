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Медиаменеджер Наталья Балякина обжалует свой арест в СИЗО

Медиаменеджер Наталья Балякина обжалует свой арест в СИЗО

21 февраля 2024, 08:57
Фото: VK Наталья Балякина
Журналистка из Чайковского была задержана полторы недели назад по подозрению в вымогательстве денег у председателя Чайковской городской думы Михаила Шубина.

Чайковский городской суд получил апелляционную жалобу адвоката журналистки Натальи Балякиной. По словам представителей инстанции, она была принята судом и сегодня направлена на рассмотрение в Пермский краевой суд. В апелляционную инстанцию она пока не поступила.

Как поясняют в пресс-службе суда, Балякина оспаривает необходимость ее помещать под арест в СИЗО и просит назначить более мягкую меру пресечения, в том числе — домашний арест. Эту информацию подтвердил журналисту Properm.ru и защитник журналистки Алексей Шардаков.

13 февраля судья Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Как нам стало известно из достоверных источников, на прошлой неделе Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.

9 февраля днем Балякина была задержана в Чайковском по подозрению в шантаже местного политика — председателя городской думы Михаила Шубина, он не комментирует происходящее. Изначально журналистку отправили в ИВС на 48 часов, в субботу, 10 февраля суд начал рассматривать ходатайство следователя об избрании меры пресе.

Балякина ранее была редактором частной газеты «Чайковские ведомости». В 2007 году награждена медалью Андрея Сахарова «Мир, прогресс, права человека» и дипломом «За журналистику как поступок». В 2015 году суд признал ее виновной в растрате денежных средств в должности директора ООО «Городская управляющая компания», она получила три года лишения свободы.

Журналистку из Чайковского суд отправил в СИЗО. Ее задержали за шантаж политика
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