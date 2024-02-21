Медиаменеджер Наталья Балякина обжалует свой арест в СИЗО

13 февраля судья Елена Набока согласилась с ходатайством следствия ФСБ и отправила Балякину в СИЗО до 9 апреля. По информации журналиста Properm.ru, тогда же ей было предъявлено обвинение по ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Как нам стало известно из достоверных источников, на прошлой неделе Балякину этапировали в Пермь и сейчас она находится в СИЗО-5.