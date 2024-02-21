Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса

По словам мэра, предпринимателям будет предоставлена возможность получить компенсацию до 50% от суммы затрат на приобретение необходимого оборудования в размере не более 30 миллионов рублей в год. Также предусмотрено финансирование пилотных проектов в размере до двух миллионов рублей, пишет 360tv.ru.