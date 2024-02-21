Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
По словам мэра, предпринимателям будет предоставлена возможность получить компенсацию до 50% от суммы затрат на приобретение необходимого оборудования в размере не более 30 миллионов рублей в год. Также предусмотрено финансирование пилотных проектов в размере до двух миллионов рублей, пишет 360tv.ru.
Компаниям, патентующим свои изобретения в Российской Федерации, будет выплачиваться компенсация в размере 75 тысяч рублей. В случае патентования за рубежом, предприятие может рассчитывать на сумму поддержки до двух миллионов рублей.
Бизнес-ангелы также смогут получить возврат до 10 миллионов рублей инвестиций, что составит 50% от суммы вложений.