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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса

21 февраля 2024, 17:57
Москва разработала программу грантов, предоставляемых для поддержки высокотехнологичных предприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин через свой Telegram-канал.

По словам мэра, предпринимателям будет предоставлена возможность получить компенсацию до 50% от суммы затрат на приобретение необходимого оборудования в размере не более 30 миллионов рублей в год. Также предусмотрено финансирование пилотных проектов в размере до двух миллионов рублей, пишет 360tv.ru.

Компаниям, патентующим свои изобретения в Российской Федерации, будет выплачиваться компенсация в размере 75 тысяч рублей. В случае патентования за рубежом, предприятие может рассчитывать на сумму поддержки до двух миллионов рублей.

Бизнес-ангелы также смогут получить возврат до 10 миллионов рублей инвестиций, что составит 50% от суммы вложений.

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