На Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
На Аллее Доблести и Славы города Перми в этом году могут установить памятную плиту, посвящённую 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Такое предложение поступило на заседании городского совета по топонимике, сообщает «Новый компаньон».
Жизнь выдающегося русского писателя тесно связана с Прикамьем. Здесь он поселился в послевоенное время и здесь увидели свет многие его первые произведения.
Также на заседании совета по топонимике рассмотрят предложение об установке на Аллее Доблести и Славы ещё одну памятную плиту — в честь 100-летия со дня открытия Мотовилихинского музыкального инструкторско-педагогического техникума. Сегодня это ГБОУ СПО «Пермский музыкальный колледж».
Ранее предлагалось установить на Аллее Доблести и Славы памятные плиты в честь геолога Павла Преображенского, директора «Мотовилихинских заводов» (с 1952 по 1976 годы) Виктора Лебедева и баскетболиста и тренера Сергея Белова.
Звезды на Аллее Доблести и Славы устанавливают ежегодно в канун Дня города.