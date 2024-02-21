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Виктор Астафьев

На Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева

21 февраля 2024, 06:48
Фото: Википедия
Виктор Астафьев
Также внесено предложение установить плиту в честь 100-летия Пермского музыкального колледжа.

На Аллее Доблести и Славы города Перми в этом году могут установить памятную плиту, посвящённую 100-летию со дня рождения писателя Виктора Астафьева. Такое предложение поступило на заседании городского совета по топонимике, сообщает «Новый компаньон».

Жизнь выдающегося русского писателя тесно связана с Прикамьем. Здесь он поселился в послевоенное время и здесь увидели свет многие его первые произведения.

Также на заседании совета по топонимике рассмотрят предложение об установке на Аллее Доблести и Славы ещё одну памятную плиту — в честь 100-летия со дня открытия Мотовилихинского музыкального инструкторско-педагогического техникума. Сегодня это ГБОУ СПО «Пермский музыкальный колледж».

Ранее предлагалось установить на Аллее Доблести и Славы памятные плиты в честь геолога Павла Преображенского, директора «Мотовилихинских заводов» (с 1952 по 1976 годы) Виктора Лебедева и баскетболиста и тренера Сергея Белова.

Звезды на Аллее Доблести и Славы устанавливают ежегодно в канун Дня города.

#Пермь#День города#Памятник#Память#Топонимика#Аллея славы
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