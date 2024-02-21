На Алее Доблести и Славы Перми может появится памятная плита Виктора Астафьева

Также на заседании совета по топонимике рассмотрят предложение об установке на Аллее Доблести и Славы ещё одну памятную плиту — в честь 100-летия со дня открытия Мотовилихинского музыкального инструкторско-педагогического техникума. Сегодня это ГБОУ СПО «Пермский музыкальный колледж».