Новые правила могут сделать импорт авто из других стран не выгодным

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Однако сейчас эти средства, которые не были уплачены из-за снижения таможенной стоимости, будут включены в утилизационный сбор, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По словам юриста Андрея Блинова, ранее покупка автомобилей в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии позволяла существенно сэкономить. Ведь в России цены на автомобили заметно повысились, а в соседних странах они оставались дешевле. Кроме того, расходы можно было уменьшить за счет проведения растаможки за пределами России.
Однако с течением времени правила таможенного оформления в странах ЕАЭС стали все более схожими с российскими. При ввозе иностранных автомобилей в Россию также потребовалось уплатить утилизационный сбор и подключиться к системе ГЛОНАСС, отметил Блинов.
Эксперт также сообщил, что формула для расчета утилизационного сбора будет скоро утверждена правительством. Она должна быть сбалансированной, чтобы избежать чрезмерного повышения цен на автомобили.