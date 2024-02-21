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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Новые правила могут сделать импорт авто из других стран не выгодным

21 февраля 2024, 05:30
С 1 апреля изменится порядок оплаты при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Раньше многие люди, чтобы сэкономить деньги, решали провести растаможку своего японского или китайского автомобиля еще до его въезда в Россию.

Однако сейчас эти средства, которые не были уплачены из-за снижения таможенной стоимости, будут включены в утилизационный сбор, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По словам юриста Андрея Блинова, ранее покупка автомобилей в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии позволяла существенно сэкономить. Ведь в России цены на автомобили заметно повысились, а в соседних странах они оставались дешевле. Кроме того, расходы можно было уменьшить за счет проведения растаможки за пределами России.

Однако с течением времени правила таможенного оформления в странах ЕАЭС стали все более схожими с российскими. При ввозе иностранных автомобилей в Россию также потребовалось уплатить утилизационный сбор и подключиться к системе ГЛОНАСС, отметил Блинов.

Эксперт также сообщил, что формула для расчета утилизационного сбора будет скоро утверждена правительством. Она должна быть сбалансированной, чтобы избежать чрезмерного повышения цен на автомобили.

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