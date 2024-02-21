Новые правила могут сделать импорт авто из других стран не выгодным

С 1 апреля изменится порядок оплаты при ввозе автомобилей из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Раньше многие люди, чтобы сэкономить деньги, решали провести растаможку своего японского или китайского автомобиля еще до его въезда в Россию.