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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Онколог рассказал о продуктах, предотвращающих развитие рака

21 февраля 2024, 06:23
Доктор Магомед Сулиманов рассказал о продуктах, которые могут помочь предотвратить появление злокачественных опухолей. Исследования показали, что некоторые компоненты в растительных продуктах способны снижать воспаление в организме и тем самым снижать риск рака, пишет Pravda.Ru.

Важно уделить внимание свежим овощам, зелени, нежирному мясу птицы и качественной рыбе, которая содержит омега-3 жирные кислоты. Растительные продукты обогатят организм антиоксидантами, витаминами и минералами.

Кроме правильного питания, доктор Сулиманов рекомендует избегать вредных привычек, вести здоровый образ жизни, следить за качеством сна и регулярно заниматься физическими упражнениями. Например, курение может значительно увеличить вероятность появления различных видов рака.

«Такие виды рака, как легкие, гортань, пищевод, печень, поджелудочная железа, лейкемия, рак почек и другие формы рака могут быть связаны с курением», — добавил специалист.

Также стоит обратить внимание на возможный вред от избыточного воздействия солнечных лучей.

«Активное ультрафиолетовое излучение, особенно в летний период, может наносить серьезный вред здоровым клеткам, вызывая их повреждение и способствуя развитию различных видов рака кожи», — подчеркнул онколог.

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