Онколог рассказал о продуктах, предотвращающих развитие рака

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Важно уделить внимание свежим овощам, зелени, нежирному мясу птицы и качественной рыбе, которая содержит омега-3 жирные кислоты. Растительные продукты обогатят организм антиоксидантами, витаминами и минералами.
Кроме правильного питания, доктор Сулиманов рекомендует избегать вредных привычек, вести здоровый образ жизни, следить за качеством сна и регулярно заниматься физическими упражнениями. Например, курение может значительно увеличить вероятность появления различных видов рака.
«Такие виды рака, как легкие, гортань, пищевод, печень, поджелудочная железа, лейкемия, рак почек и другие формы рака могут быть связаны с курением», — добавил специалист.
Также стоит обратить внимание на возможный вред от избыточного воздействия солнечных лучей.
«Активное ультрафиолетовое излучение, особенно в летний период, может наносить серьезный вред здоровым клеткам, вызывая их повреждение и способствуя развитию различных видов рака кожи», — подчеркнул онколог.