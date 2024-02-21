Онколог рассказал о продуктах, предотвращающих развитие рака

Доктор Магомед Сулиманов рассказал о продуктах, которые могут помочь предотвратить появление злокачественных опухолей. Исследования показали, что некоторые компоненты в растительных продуктах способны снижать воспаление в организме и тем самым снижать риск рака, пишет Pravda.Ru.