Пермячка одержала победу на первенстве России по самбо

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
Пермская самбистка Диана Гамидова стала победительницей первенства России по самбо. Девушка завоевала путевку на первенство Мира по самбо, которое пройдет осенью этого года на Кипре. Об этом сообщает Минспорта Прикамья.
Спортивное мероприятие прошло в Казани, в нем приняли участие более 600 человек из 65 субъектов РФ в возрасте 18-20 лет. Гамидова одержала победу в весовой категории до 72 кг. Тренируется спортсменка в СШОР «Витязь» под руководством Рафиса Закирова и Вероники Низамовой.