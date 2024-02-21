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Пермячка одержала победу на первенстве России по самбо

Пермячка одержала победу на первенстве России по самбо

21 февраля 2024, 05:59
Фото: Минспорта Прикамья
Девушка одержала победу в весовой категории до 72 кг.

Пермская самбистка Диана Гамидова стала победительницей первенства России по самбо. Девушка завоевала путевку на первенство Мира по самбо, которое пройдет осенью этого года на Кипре. Об этом сообщает Минспорта Прикамья.

Спортивное мероприятие прошло в Казани, в нем приняли участие более 600 человек из 65 субъектов РФ в возрасте 18-20 лет. Гамидова одержала победу в весовой категории до 72 кг. Тренируется спортсменка в СШОР «Витязь» под руководством Рафиса Закирова и Вероники Низамовой.

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#Пермь#Казань#Витязь#Первенство России#Самбо#Минспорт Прикамья#Диана Гамидова#Рафис Закиров#Вероника Низамова
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