Пермячка одержала победу на первенстве России по самбо

Спортивное мероприятие прошло в Казани, в нем приняли участие более 600 человек из 65 субъектов РФ в возрасте 18-20 лет. Гамидова одержала победу в весовой категории до 72 кг. Тренируется спортсменка в СШОР «Витязь» под руководством Рафиса Закирова и Вероники Низамовой.