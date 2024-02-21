Пермячка вместе с подругой обокрала ювелирный салон на 14 миллионов рублей

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
Пермячка и жительница Челябинской области ограбили ювелирный магазин в Ростове-на-Дону. Издание URA.RU со ссылкой на источники сообщает, что женщины обе работали продавцами в магазине, они заранее распланировали свои действия. На работу они устраивались для того, чтобы совершить преступление.
В одну из смен к ним приехал курьер, которому злоумышленницы передали украшений на 13,5 млн рублей и выручку из кассы — в итоге ущерб составил около 14 млн рублей.
Источники уточняют, что после преступления обе женщины вернулись к себе домой, но их задержали сотрудники правоохранительных органов.