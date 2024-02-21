Пермячка вместе с подругой обокрала ювелирный салон на 14 миллионов рублей

Пермячка и жительница Челябинской области ограбили ювелирный магазин в Ростове-на-Дону. Издание URA.RU со ссылкой на источники сообщает, что женщины обе работали продавцами в магазине, они заранее распланировали свои действия. На работу они устраивались для того, чтобы совершить преступление.