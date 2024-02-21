Пермяк запустили нелегальный бизнес по оформлению сертификатов для иностранцев

В Перми раскрыли группировку, которая помогала иностранцам получать документы для проживания в России. Преступники сдавали тестовые задания за клиентов. В итоге мигранты получали сертификаты, с которыми могли претендовать на трудовой патент, вид на жительство и гражданство РФ, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.