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Пермяк запустили нелегальный бизнес по оформлению сертификатов для иностранцев

Пермяк запустили нелегальный бизнес по оформлению сертификатов для иностранцев

21 февраля 2024, 07:20
Фото: 1MI
Организатор поручил условный срок.

В Перми раскрыли группировку, которая помогала иностранцам получать документы для проживания в России. Преступники сдавали тестовые задания за клиентов. В итоге мигранты получали сертификаты, с которыми могли претендовать на трудовой патент, вид на жительство и гражданство РФ, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

За несколько лет работы преступники выдали более 50 сертификатов. Организатора приговорили к 3 годам лишения свободы условно, а также оштрафовали на 200 тыс. рублей. Мужчина не спешил выплачивать штраф, поэтому ему запретили покидать территорию РФ. Это помогло добиться денег.

Ранее глава ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов рассказывал, что в прошлом году резко выросло число депортаций иностранцев из Прикамья.

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#Происшествия#Пермь#Преступление#Мигранты#Гражданство#Иностранцы
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