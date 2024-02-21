Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 04:34
В России снизилась потребительская активность за период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Инфляция в прошлом году в Прикамье росла на фоне роста издержек производителей и поставщиков. Приходилось больше тратить на логистику, упаковку товаров, обслуживание оборудования и оплату труда, сообщает пермское отделение ЦБ.
Работодатели поднимали зарплаты, чтобы сохранить сотрудников, которые уже работают на предприятиях, а также для привлечения новых кадров. При этом дефицит кадров является общей проблемой предприятий в регионе, сильнее всего проблема ощущается в сфере рабочих специальностей, медицины и торговли.
Вместе с этим ценовые ожидания компаний в Прикамье выросли до максимума с февраля 2022 года. Более трети из них ждут, что цены на продукцию повысятся в ближайшие три месяца.
Однако потребительский спрос среди пермяков замедляется. Жители Прикамья сократили траты практически на все, кроме еды и развлечений. Усиливаются сберегательные настроения — это тенденция не только среди пермяков, но и среди россиян в целом.