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Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений

Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений

21 февраля 2024, 03:49
Фото: properm.ru
У пермяков усиливаются сберегательные настроения.

В России снизилась потребительская активность за период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Инфляция в прошлом году в Прикамье росла на фоне роста издержек производителей и поставщиков. Приходилось больше тратить на логистику, упаковку товаров, обслуживание оборудования и оплату труда, сообщает пермское отделение ЦБ.

Работодатели поднимали зарплаты, чтобы сохранить сотрудников, которые уже работают на предприятиях, а также для привлечения новых кадров. При этом дефицит кадров является общей проблемой предприятий в регионе, сильнее всего проблема ощущается в сфере рабочих специальностей, медицины и торговли.

Вместе с этим ценовые ожидания компаний в Прикамье выросли до максимума с февраля 2022 года. Более трети из них ждут, что цены на продукцию повысятся в ближайшие три месяца.

Однако потребительский спрос среди пермяков замедляется. Жители Прикамья сократили траты практически на все, кроме еды и развлечений. Усиливаются сберегательные настроения — это тенденция не только среди пермяков, но и среди россиян в целом.

#Пермь#Цены#Статистика#Цб#Статистика цб
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