Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений

В России снизилась потребительская активность за период с декабря 2023 года по январь 2024 года. Инфляция в прошлом году в Прикамье росла на фоне роста издержек производителей и поставщиков. Приходилось больше тратить на логистику, упаковку товаров, обслуживание оборудования и оплату труда, сообщает пермское отделение ЦБ.