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Published Сегодня, 18:26

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Политолог Мальцев: знаменитости теряют статус, если идут в политику

21 февраля 2024, 18:26
По словам политолога Олега Мальцева, российским знаменитостям не следует вступать в политику, поскольку они могут оказать большую пользу обществу в своих текущих статусах. Артисты и спортсмены имеют возможность формировать общественное мнение и влиять на социально-политические процессы в стране.

Исследования показывают, что более 60% россиян доверяют и поддерживают мнение своих кумиров, а интерес к политике у граждан невысокий. За деятельностью представителей шоу-бизнеса и спорта следят более 80% населения.

Важно отметить, что резкие высказывания знаменитостей могут вызвать негативные последствия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Модель участия звезд и спортсменов в политической жизни была распространена с Запада в начале 90-х годов, однако в России это явление не получило широкого распространения. По словам эксперта, звезды и спортсмены имеют гораздо большее влияние в качестве общественных деятелей, чем в роли политических деятелей.

Парадоксально, но россияне в целом проявляют невысокий интерес к политике из-за высокого доверия к существующей власти. Кроме того, треть населения страны считает, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому для российских знаменитостей более эффективным будет оставаться лидерами общественного мнения, а не стремиться в политическую арену и занимать должности.

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