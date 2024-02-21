Политолог Мальцев: знаменитости теряют статус, если идут в политику

Парадоксально, но россияне в целом проявляют невысокий интерес к политике из-за высокого доверия к существующей власти. Кроме того, треть населения страны считает, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому для российских знаменитостей более эффективным будет оставаться лидерами общественного мнения, а не стремиться в политическую арену и занимать должности.