Политолог Мальцев: знаменитости теряют статус, если идут в политику

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Исследования показывают, что более 60% россиян доверяют и поддерживают мнение своих кумиров, а интерес к политике у граждан невысокий. За деятельностью представителей шоу-бизнеса и спорта следят более 80% населения.
Важно отметить, что резкие высказывания знаменитостей могут вызвать негативные последствия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Модель участия звезд и спортсменов в политической жизни была распространена с Запада в начале 90-х годов, однако в России это явление не получило широкого распространения. По словам эксперта, звезды и спортсмены имеют гораздо большее влияние в качестве общественных деятелей, чем в роли политических деятелей.
Парадоксально, но россияне в целом проявляют невысокий интерес к политике из-за высокого доверия к существующей власти. Кроме того, треть населения страны считает, что каждый должен заниматься своим делом. Поэтому для российских знаменитостей более эффективным будет оставаться лидерами общественного мнения, а не стремиться в политическую арену и занимать должности.