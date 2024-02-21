Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»

В конце прошлого года у театра истек договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи. Здание находится рядом с учреждением, в нем театр хранил реквизит и декорации. Документ был заключен в 2021 году. Предполагается, что договор на использование объекта не был продлен, при том, что его эксплуатация продолжалась.