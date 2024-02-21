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Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»

Прокуратура Перми подала в суд на муниципальный театр «У Моста»

21 февраля 2024, 07:59
Фото: Пермский театр «У Моста»
Учреждение требуют призвать к ответственности к по ст. 7.24 КоАП (использование федерального имущества без необходимых документов).

Пермская прокуратура хочет привлечь к административной ответственности театр «У Моста». Сотрудники правоохранительных органов Ленинского района подали заявление в Арбитражный суд Прикамья к муниципальному театру. На информацию картотеки суда обратил внимание «Ъ-Прикамье».

Прокуратура требует призвать к ответу МБУК «Пермский театр „У Моста“» по ст. 7.24 КоАП (использование федерального имущества без необходимых документов). Максимальная санкция статьи для юридических лиц — штраф до 30 тыс. рублей.

В конце прошлого года у театра истек договор о безвозмездном пользовании помещением бывшей пожарной каланчи. Здание находится рядом с учреждением, в нем театр хранил реквизит и декорации. Документ был заключен в 2021 году. Предполагается, что договор на использование объекта не был продлен, при том, что его эксплуатация продолжалась.

В мэрии города сообщили, что юристы уже изучают иск, и что претензии прокуратуры в полном объеме будут озвучены позже. Администрация Перми является учредителем театра.

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