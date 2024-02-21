Qiwi-банк лишился лицензии: кто пострадает?

«В то время регулятор ограничил деятельность банка, приостановив некоторые операции. Также был недоступен основной продукт банка — qiwi-кошельки, которые были популярны в России. Нельзя было переводить средства с них на банковские счета и снимать наличные», — напомнила эксперт.