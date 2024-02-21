Qiwi-банк лишился лицензии: кто пострадает?

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Еще одна претензия заключается в использовании персональных данных клиентов без их согласия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Экономист Наталья Проданова, профессор Российской экономической школы имени Г. В. Плеханова, объяснила, что эта ситуация не возникла из ниоткуда. Вопросы к Qiwi-банку появились еще в прошлом году.
«В то время регулятор ограничил деятельность банка, приостановив некоторые операции. Также был недоступен основной продукт банка — qiwi-кошельки, которые были популярны в России. Нельзя было переводить средства с них на банковские счета и снимать наличные», — напомнила эксперт.
В заявлении Центрального банка утверждается, что Qiwi-банк не является значимым кредитором реального сектора экономики и его закрытие не повлияет на финансовое положение граждан. За прошлый год Qiwi-банк занимал только 89-е место в банковской системе России и имел оборот активов в размере 77,6 миллиарда рублей.