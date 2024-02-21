properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

Qiwi-банк лишился лицензии: кто пострадает?

21 февраля 2024, 18:28
Центральный банк России отозвал лицензию у Qiwi-банка. В официальном заявлении регулятора указывается, что этот банк помогал легализовать доходы, полученные незаконным путем, то есть «отмывал» деньги, и также использовался для финансирования терроризма.

Еще одна претензия заключается в использовании персональных данных клиентов без их согласия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Экономист Наталья Проданова, профессор Российской экономической школы имени Г. В. Плеханова, объяснила, что эта ситуация не возникла из ниоткуда. Вопросы к Qiwi-банку появились еще в прошлом году.

«В то время регулятор ограничил деятельность банка, приостановив некоторые операции. Также был недоступен основной продукт банка — qiwi-кошельки, которые были популярны в России. Нельзя было переводить средства с них на банковские счета и снимать наличные», — напомнила эксперт.

В заявлении Центрального банка утверждается, что Qiwi-банк не является значимым кредитором реального сектора экономики и его закрытие не повлияет на финансовое положение граждан. За прошлый год Qiwi-банк занимал только 89-е место в банковской системе России и имел оборот активов в размере 77,6 миллиарда рублей.

Подпишитесь
Россиян могут заставить поддерживать погрязшую в убытках «Почту России»
Сегодня, 11:27
Медиаменеджер Наталья Балякина обжалует свой арест в СИЗО
Сегодня, 08:57
Двое пострадавших в ЧП на газопроводе у Куеды продолжают лечение в Москве
Сегодня, 07:01
Дело о хищении 12,7 миллионов у матери погибшего на Донбассе поступило в суд Казани
Сегодня, 11:23
Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен
Сегодня, 05:27