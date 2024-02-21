РЭО: Авторы лучших проектов в эзц смогут учиться в вузе бесплатно

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что оцениваться работы будут в баллах и те, кто наберёт достаточное их количество, сможет обучаться на бюджете НИТУ МИСИС. Речь идёт о магистратуре по специальностям в сфере экономики замкнутого цикла. Таким образом, авторы конкурсных работ смогут повысить свою квалификацию, пишет 56orb.ru.
Сообщается, что 15 бюджетных мест будет выделено по треку «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла». Ещё 5 мест выделят по направлению «Управление природоохранными инновациями».
PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко отметил, что НИТУ МИСИС и Российский экологический оператор тесно сотрудничают. При этом «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» — первая магистерская программа такого плана в РФ. Программа «Управление природоохранными инновациями» стала лауреатом «Зелёной премии» РЭО в прошлом году.
Использовать полученные баллы для поступления в МИСИС и филиалы вуза по обозначенным направлениям можно будет в течение 24 месяцев.
Участниками конкурса могут быть граждане с высшим образованием и студенты выпускных курсов. Конкурсные работы предоставляются в форматах: статьи, курсовые работы и проекты, отдельные семестровые научно-исследовательские работы, объекты авторского права и другие работы, отвечающие основным целям и задачам конкурса.