РЭО: Авторы лучших проектов в эзц смогут учиться в вузе бесплатно

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал, что оцениваться работы будут в баллах и те, кто наберёт достаточное их количество, сможет обучаться на бюджете НИТУ МИСИС. Речь идёт о магистратуре по специальностям в сфере экономики замкнутого цикла. Таким образом, авторы конкурсных работ смогут повысить свою квалификацию, пишет 56orb.ru.