Россиян могут заставить поддерживать погрязшую в убытках «Почту России»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Сенаторы Совета Федерации во главе с председателем комитета по экономической политике Андреем Кутеповым предложили ввести инфраструктурный платеж с маркетплейсов. Такие компании, как Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет должны будут отчислять 0,5% от квартального оборота. Если бы инициативу приняли в прошлом году, то Wildberries заплатила бы за первое полугодие 6,1 млрд рублей, подсчитали «Новые известия». Также сенаторы желают поддержать «Почту России» с помощью капитальных вложений, создания инфраструктуры и выдачу кредитов.
Стоит обратить внимание, что большинство маркетплейсов не имеют отношения к «Почте России», так как развивают собственную логистику, склады и пункты выдачи. Поэтому Андрей Кутепов предложил сделать ее федеральным гарантирующим поставщиком товаров электронной коммерции — то есть, маркетплейсы будут должны отправлять товары не только в свои пункты выдачи, но и в любые населенные пункты. Доставкой займется «Почта России». Это грозит для покупателей дополнительной наценкой от маркетплейсов.
«Почта России» до 2013 года получала субсидии как государственная компания, их размер составлял 3,2 млрд рублей ежегодно в период с 2008 по 2013 годы. Взамен компания сдерживала тарифы на доставку печатных изданий и работала на Крайнем Севере. Однако затем организацию обязали зарабатывать самостоятельно за счет повышения качества услуг. Но и на этом власти не успокоились: в 2019 году «Почта России» стала акционерным обществом и смогла заниматься коммерческой деятельностью.
Была разработана инвестпрограмма, которая предусматривала расходы в размере 127 млрд рублей на развитие. В результате к концу 2022 года размер задолженности компании вырос с 81 до 121 млрд рублей. Филиалы почты стали продавать разнообразные продукты, однако так и не превратились в полноценные магазины, привлекательные для россиян. В крупных городах почтовые отделения хотя бы отремонтировали, однако уже в сотне километров от Москвы помещения зачастую находятся в плачевном состоянии.
Негативно на финансовом положении «Почты России» сказались и другие факторы. Например, в 2022 году выручка компании сократилась на 16 млрд рублей, из которых 8 млрд потеряны из-за сокращения числа международных направлений. При этом расходы на логистику выросли. Гендиректор также обратил внимание, что 27 тыс. почтовых отделений находятся в сельских и удаленных населенных пунктах и приносят лишь убытки.
В конце 2023 года Федеральное казначейство поделилось результатами аудита за 2022 год. Выяснилось, что «Почта России» могла бы заработать 24,5 млрд рублей, но не сделала этого.
Из обнародованных данных следует, что 10,2 млрд рублей отделения компании недополучили из-за невыполнения права розничных продаж — филиалы не смогли сделать магазинами. Еще 12 млрд рублей «Почта России» потеряла на управлении имуществом: аудиторы отметили, что она имеет в собственности недвижимость на 10,5 млрд рублей, однако не продает ее и не сдает в аренду. Кроме того, компания не использует штаб-квартиру площадью 39 тыс. кв. м на Варшавском шоссе — здание постоянно пустует. Вместо этого руководство компании снимает другое офисное здание за 1 млрд рублей в год. Также большую часть средств «Почта России» направила на повышение зарплат: в аппарате управления они выросли на 13%, в дочерних предприятиях — на 186%, хотя управленческие функции задваиваются.
Сейчас «Почта России» просит разрешения закрыть убыточные отделения в малых городах и снизить частоту доставки. То есть, она стремится экономить на услугах, а не подчиняться рыночным трендам. Компания дождалась, когда маркетплейсы создали сети пунктов выдачи с быстрой доставкой, теперь власти хотят заставить принудительно сотрудничать торговые площадки и почту. А платить за это придется обычным россиянам, если комиссию для маркетплейсов введут.