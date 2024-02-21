Россиян могут заставить поддерживать погрязшую в убытках «Почту России»

Из обнародованных данных следует, что 10,2 млрд рублей отделения компании недополучили из-за невыполнения права розничных продаж — филиалы не смогли сделать магазинами. Еще 12 млрд рублей «Почта России» потеряла на управлении имуществом: аудиторы отметили, что она имеет в собственности недвижимость на 10,5 млрд рублей, однако не продает ее и не сдает в аренду. Кроме того, компания не использует штаб-квартиру площадью 39 тыс. кв. м на Варшавском шоссе — здание постоянно пустует. Вместо этого руководство компании снимает другое офисное здание за 1 млрд рублей в год. Также большую часть средств «Почта России» направила на повышение зарплат: в аппарате управления они выросли на 13%, в дочерних предприятиях — на 186%, хотя управленческие функции задваиваются.