Россиян предупреждают об аномально жарком лете

Один из основных факторов, которые могут вызвать рекордную жару, — это поток теплой воды Эль-Ниньо, который возникает на большой территории от Перу до Индонезии. Однако его влияние на Россию не настолько значительно, как на Америку или Дальний Восток. В остальной части страны оно почти незаметно. Таким образом, говорить о точности таких прогнозов нельзя.