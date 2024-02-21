Россиян предупреждают об аномально жарком лете

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Он объясняет, что метеорологи, занимающиеся долгосрочными прогнозами, говорят о вероятностях, а не о точных значениях. Иногда даже прогнозы на ближайшие дни оказываются неверными, пишет pravda.ru.
Один из основных факторов, которые могут вызвать рекордную жару, — это поток теплой воды Эль-Ниньо, который возникает на большой территории от Перу до Индонезии. Однако его влияние на Россию не настолько значительно, как на Америку или Дальний Восток. В остальной части страны оно почти незаметно. Таким образом, говорить о точности таких прогнозов нельзя.
Длительные погодные прогнозы — это сложное дело, подчеркивает специалист. Ошибки в таких прогнозах весьма вероятны. Тем не менее, в некоторых сферах важно иметь информацию о климате в ближайшей перспективе. Например, для энергетики или сельского хозяйства обобщенные прогнозы могут быть полезными.
Таким образом, не стоит слишком серьезно относиться к данным о рекордной жаре этого лета. Прогнозы на долгосрочный период всегда содержат определенную долю неопределенности и вероятности. Более точные прогнозы будут доступны ближе к началу лета.