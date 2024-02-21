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Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Россиян предупреждают об аномально жарком лете

21 февраля 2024, 11:21
Специалисты предупреждают о том, что лето в России может быть аномально жарким. Однако заместитель директора Гидрометцентра Дмитрий Киктёв считает, что подобные прогнозы слишком обобщены и не имеют научных оснований.

Он объясняет, что метеорологи, занимающиеся долгосрочными прогнозами, говорят о вероятностях, а не о точных значениях. Иногда даже прогнозы на ближайшие дни оказываются неверными, пишет pravda.ru.

Один из основных факторов, которые могут вызвать рекордную жару, — это поток теплой воды Эль-Ниньо, который возникает на большой территории от Перу до Индонезии. Однако его влияние на Россию не настолько значительно, как на Америку или Дальний Восток. В остальной части страны оно почти незаметно. Таким образом, говорить о точности таких прогнозов нельзя.

Длительные погодные прогнозы — это сложное дело, подчеркивает специалист. Ошибки в таких прогнозах весьма вероятны. Тем не менее, в некоторых сферах важно иметь информацию о климате в ближайшей перспективе. Например, для энергетики или сельского хозяйства обобщенные прогнозы могут быть полезными.

Таким образом, не стоит слишком серьезно относиться к данным о рекордной жаре этого лета. Прогнозы на долгосрочный период всегда содержат определенную долю неопределенности и вероятности. Более точные прогнозы будут доступны ближе к началу лета.

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