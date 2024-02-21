Сотрудников чусовского завода поощрили за проекты улучшений

Команды полезного действия существуют на заводе ОМК в Чусовом с 2018 года. В них входят сотрудники разных профессий и из разных подразделений, которые собираются вместе и придумывают, как выявить и устранить потери на производстве*, повысить качество продукции, снизить ее себестоимость, усовершенствовать производственные и ремонтные процессы. Сейчас таких команд на предприятии более сотни, которые ежегодно предлагают порядка 800 проектов улучшений.