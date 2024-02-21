Сотрудников чусовского завода поощрили за проекты улучшений

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
На чусовском заводе ОМК поощрили мини-коллективы, которые реализовали лучшие проекты улучшений в 2023 году. На заводе подвели итоги первого конкурса на проект, реализованный сотрудниками в составе команды полезного действия. Три команды-победители поощрили премией и наградили дипломами в номинациях «Эффективность», «Качество» и «Процессы». Всего в конкурсе участвовали 14 команд заводчан.
Так, например, одна из команд предложила продавать строительный бой кирпича, который образуется при ремонте производственных площадок. Ранее его просто вывозили на полигон ТБО. Тем самым коллеги снизили экологические риски, связанные с захоронением отходов, исключили затраты на транспортировку и принесли предприятию дополнительную прибыль.
Команды полезного действия существуют на заводе ОМК в Чусовом с 2018 года. В них входят сотрудники разных профессий и из разных подразделений, которые собираются вместе и придумывают, как выявить и устранить потери на производстве*, повысить качество продукции, снизить ее себестоимость, усовершенствовать производственные и ремонтные процессы. Сейчас таких команд на предприятии более сотни, которые ежегодно предлагают порядка 800 проектов улучшений.
«Команды полезного действия — действенный и полезный инструмент для создания проектов, которые помогают достигать как глобальные цели предприятия, так и улучшать условия труда наших коллег. Свои предложения сотрудники могут регистрировать в корпоративной информационной системе ИДЕЯ и реализовывать их, за каждое предусмотрена выплата. Таким образом заводчане могут совершенствовать свои рабочие места, повышать безопасность производственных процессов, например, приобретая современные и удобные инструменты, а заодно и повышать свой доход», — прокомментировал начальник управления по развитию производственной системы чусовского завода ОМК Андрей Гладких.
*Потери — все операции, на которые затрачиваются временные, финансовые и трудовые ресурсы, не добавляя ценности продукту. В бережливом производстве их выделяют восемь видов: перепроизводство, избыточные запасы и обработка, ожидание, дефекты, транспортировка, лишние движения, неиспользуемый человеческий потенциал.