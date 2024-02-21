Совместный конкурс АСИ и КМСП даст старт проектам молодых предпринимателей

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Published Сегодня, 08:36
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Победителей конкурса пригласят к участию в специальной акселерационной программе Корпорации МСП. Помимо этого, им предоставят грант фонда «Молодежная предпринимательская инициатива» в размере миллиона рублей для реализации бизнес-идеи или развития своего предприятия.
«В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также выразил убеждение: каждый бизнес подразумевает риски. Поэтому для тех, кто пытается начать свое дело, не боясь сложностей, особенно актуальна поддержка, подвел итог гендиректор КМСП.
Директор центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно отметил, что федеральный конкурс «Создай НАШЕ» стал логическим продолжением комплексной работы Агентства по поддержке молодых предпринимателей. Сейчас эту работу активно развивают, в том числе на платформе «Конструкториум». Как и в ситуации с платформой, при проведении конкурса «Создай НАШЕ» в центре хранят верность принципам открытости и доступности: здесь ориентируются на онлайн-формат и предусматривают возможность участия для молодежи со всей страны, заключил Вайно.
Конкурсная программа предусматривает два трека: «Молодежь без бизнеса» и «Бизнес до двух лет». Участников ждет образовательная программа по основам предпринимательской деятельности, а на следующем этапе — старт бизнес-проекта по открытию или масштабированию своего дела. По итогам ознакомления с проектами конкурсная комиссия выберет 30 победителей.
Сегодня большинство работников общепита — молодежь, указал бизнесмен, основатель ресторанного холдинга Pinskiy&Co, владелец сетей Stars Coffee и Domиno Pizza, участник конкурсной комиссии «Создай НАШЕ» Антон Пинский. Таким образом, направления развития этой сферы сегодня зависят именно от молодежи. Как рассказал Пинский, многие молодые начинают карьеру в ресторанном бизнесе с работы официантами, а в дальнейшем становятся бизнесменами и рестораторами. В этой сфере, как и в остальных, победа за теми, кто стремится задать новые тренды, а это почти всегда молодое поколение. «К их мнению мы очень прислушиваемся», — подвел итог Антон Пинский.