Совместный конкурс АСИ и КМСП даст старт проектам молодых предпринимателей

«В нашей стране сейчас четыре миллиона ИП, в возрасте до 35 лет их более миллиона, то есть 25% приходится на молодежь. Если говорить о самозанятых, то средний возраст составляет 35 лет. Подрастает поколение, которое смелее, не так боится, как люди более старшего возраста, совершать ошибки и пробовать себя в открытии своего дела», — пояснил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также выразил убеждение: каждый бизнес подразумевает риски. Поэтому для тех, кто пытается начать свое дело, не боясь сложностей, особенно актуальна поддержка, подвел итог гендиректор КМСП.