Стало известно, где в Перми могут построить крематорий

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В районе Северного кладбища Перми могут построить быстровозводимый крематорий. Внешний вид здания будет определен после завершения проектирования. Об этом сообщил начальник городского департамента дорог и благоустройства Александр Мясоедов на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской Думы.
Для возведения крематория не потребуется расширять санитарные границы кладбища, у здания будет собственную санитарную зону. По словам Мясоедова, земельный участок под строительство уже определен.
Напомним, что на данный момент строительство крематория на Восточном кладбище приостановлено. Причем объект был практически готов к эксплуатации. Для полного завершения строительства не хватало финансовых ресурсов. В 2021 году крематорий решили достроить на средства бюджета, но в июне 2023 губернатор Прикамья Дмитрий Махонин снова заявил о привлечении в проект частных инвестиций.