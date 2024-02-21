Стало известно, где в Перми могут построить крематорий

Напомним, что на данный момент строительство крематория на Восточном кладбище приостановлено. Причем объект был практически готов к эксплуатации. Для полного завершения строительства не хватало финансовых ресурсов. В 2021 году крематорий решили достроить на средства бюджета, но в июне 2023 губернатор Прикамья Дмитрий Махонин снова заявил о привлечении в проект частных инвестиций.