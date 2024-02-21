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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

В Перми предложили построить быстровозводимый крематорий у Северного кладбища

Стало известно, где в Перми могут построить крематорий

21 февраля 2024, 11:35
Фото: 1MI

В Перми предложили построить быстровозводимый крематорий у Северного кладбища

Крематорий будет иметь собственную санитарную зону.

В районе Северного кладбища Перми могут построить быстровозводимый крематорий. Внешний вид здания будет определен после завершения проектирования. Об этом сообщил начальник городского департамента дорог и благоустройства Александр Мясоедов на заседании комитета по городскому хозяйству Пермской Думы.

Для возведения крематория не потребуется расширять санитарные границы кладбища, у здания будет собственную санитарную зону. По словам Мясоедова, земельный участок под строительство уже определен.

Напомним, что на данный момент строительство крематория на Восточном кладбище приостановлено. Причем объект был практически готов к эксплуатации. Для полного завершения строительства не хватало финансовых ресурсов. В 2021 году крематорий решили достроить на средства бюджета, но в июне 2023 губернатор Прикамья Дмитрий Махонин снова заявил о привлечении в проект частных инвестиций.

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#Пермь#Строительство#Крематорий#Дмитрий махонин#Пермская дума#Бюджетные средства#Губернатор Прикамья#Санитарные границы#Земельные участок#Финансовые ресурсы#Частные инвестиции
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