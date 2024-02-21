Стало известно, какие продукты подорожают в России с начала марта

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Основной причиной роста цен является инфляция, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ составит 8,1% в марте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако помимо общего роста цен, можно ожидать и подорожание несезонных овощей и некоторых товаров. Весной традиционно повышается стоимость столовых овощей, таких как картофель, лук, белокочанная капуста, огурцы, помидоры и другие подобные продукты, объяснила эксперт.
Также цены на «вредные» товары будут расти. Введение новых правил маркировки табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта немедленно отразится на стоимости сигарет, добавила эксперт.