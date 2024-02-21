properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Стало известно, какие продукты подорожают в России с начала марта

21 февраля 2024, 05:28
Известно, что в России с начала марта подорожают некоторые продукты. Экономист Наталья Проданова из РЭУ им. Г. В. Плеханова сообщила об этом.

Основной причиной роста цен является инфляция, которая по прогнозам Минэкономразвития РФ составит 8,1% в марте, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Однако помимо общего роста цен, можно ожидать и подорожание несезонных овощей и некоторых товаров. Весной традиционно повышается стоимость столовых овощей, таких как картофель, лук, белокочанная капуста, огурцы, помидоры и другие подобные продукты, объяснила эксперт.

Также цены на «вредные» товары будут расти. Введение новых правил маркировки табачной и никотинсодержащей продукции с 1 марта немедленно отразится на стоимости сигарет, добавила эксперт.

Подпишитесь
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
Пожарные спасли сову из сугроба в Пермском крае
Сегодня, 03:03
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
В Перми запустилось первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Вчера, 10:20
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Вчера, 06:38