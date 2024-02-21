properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию

Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию

21 февраля 2024, 05:07
Фото: 1MI
Чартерная программа в курортный город была приостановлена осенью 2023 года.

С 21 апреля 2024 года туроператор Anex запланировал чартерную программу из Перми в Турцию. Полетная программа в Анталию с авиакомпанией Azur Air на данный момент указана только на три рейса, до начала мая. Информация об этом появилась на сайте пермского аэропорта «Большое Савино».

Чартерные рейсы в курортный город были приостановлены осенью прошлого года, в завершение бархатного сезона. Этой весной пассажиропоток будет осуществляться на Boeing-757. Стоимость такой поездки на двоих начинается от 134 тыс. рублей за 6 ночей, обратил внимание «Ъ-Прикамье» на данные Tourvisor.

Другой туроператор Pegas также откроет чартеры по этому же направлению с 27 апреля. Перевозчиком выступит турецкий лоукостер Southwind.

Читайте также:
Пермяк не смог слетать в Сочи из-за своего поведения в самолете. Что он сделалПермяки не могут вернуться из Сочи из-за проливного дождя
#Пермь#Azur air#Турция#Стоимость#Anex#Чартерные рейсы#Анталия#Полетная программа#Boeing-757#Southwind
Подпишитесь
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
Пожарные спасли сову из сугроба в Пермском крае
Сегодня, 03:03
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
В Перми запустилось первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Вчера, 10:20
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Вчера, 06:38