Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию

С 21 апреля 2024 года туроператор Anex запланировал чартерную программу из Перми в Турцию. Полетная программа в Анталию с авиакомпанией Azur Air на данный момент указана только на три рейса, до начала мая. Информация об этом появилась на сайте пермского аэропорта «Большое Савино».