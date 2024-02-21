Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
С 21 апреля 2024 года туроператор Anex запланировал чартерную программу из Перми в Турцию. Полетная программа в Анталию с авиакомпанией Azur Air на данный момент указана только на три рейса, до начала мая. Информация об этом появилась на сайте пермского аэропорта «Большое Савино».
Чартерные рейсы в курортный город были приостановлены осенью прошлого года, в завершение бархатного сезона. Этой весной пассажиропоток будет осуществляться на Boeing-757. Стоимость такой поездки на двоих начинается от 134 тыс. рублей за 6 ночей, обратил внимание «Ъ-Прикамье» на данные Tourvisor.
Другой туроператор Pegas также откроет чартеры по этому же направлению с 27 апреля. Перевозчиком выступит турецкий лоукостер Southwind.