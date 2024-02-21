Суд обязал мэрию Самары снести 12 аварийных домов

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Кроме того, он просит город изъять нежилые помещения и земельные участки под этими домами для муниципальных нужд, пишет volga.news.
Исковое заявление было частично удовлетворено судом. Он обязал главу города предъявить требования о сносе 12 домов на разных улицах Самары. Однако исковое заявление застройщика также требовало рассмотреть вопрос о сносе еще нескольких домов, но это требование суд не удовлетворил.
Напомним, что ООО «Самарский строительный альянс» заключило с мэрией договор о развитии застроенной территории на 10 лет. Но впоследствии возникли проблемы и администрация решила расторгнуть договор. Застройщик оспорил это решение и суд отказал мэрии в требованиях.
Суть проблемы заключается в том, что застройщик не успел подготовить проекты планировки и межевания территории для застройки в установленный срок. Однако он утверждает, что задержки произошли не по его вине, а из-за действий администрации города и департамента градостроительства.