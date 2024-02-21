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Published Сегодня, 18:33

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Updated Сегодня, 18:37

Суд обязал мэрию Самары снести 12 аварийных домов

21 февраля 2024, 18:33
ООО «Самарской строительный альянс» подало исковое заявление в Арбитражный суд Самарской области против главы города и администрации. Застройщик требует сноса нескольких многоквартирных домов, которые признаны аварийными.

Кроме того, он просит город изъять нежилые помещения и земельные участки под этими домами для муниципальных нужд, пишет volga.news.

Исковое заявление было частично удовлетворено судом. Он обязал главу города предъявить требования о сносе 12 домов на разных улицах Самары. Однако исковое заявление застройщика также требовало рассмотреть вопрос о сносе еще нескольких домов, но это требование суд не удовлетворил.

Напомним, что ООО «Самарский строительный альянс» заключило с мэрией договор о развитии застроенной территории на 10 лет. Но впоследствии возникли проблемы и администрация решила расторгнуть договор. Застройщик оспорил это решение и суд отказал мэрии в требованиях.

Суть проблемы заключается в том, что застройщик не успел подготовить проекты планировки и межевания территории для застройки в установленный срок. Однако он утверждает, что задержки произошли не по его вине, а из-за действий администрации города и департамента градостроительства.

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