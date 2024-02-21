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Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Трактор переехал человека в Москве

21 февраля 2024, 17:19
Вечером 21 февраля в Москве произошло ДТП, в котором пострадал человек.

Согласно сообщению от источника «360», трактор стал причиной этого несчастного случая.

Авария произошла на бульваре Дмитрия Донского, рядом с домом № 16. Жительница местности подтвердила информацию, которую передала «360», она сама свидетельствовала, как трактор задавил человека.

К сожалению, пока нет информации о состоянии пострадавшего. Подробности происшествия выясняют специалисты, а очевидцы вызвали скорую помощь для пострадавшего.

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