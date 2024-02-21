Трактор переехал человека в Москве

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:20
Updated Сегодня, 17:20
Согласно сообщению от источника «360», трактор стал причиной этого несчастного случая.
Авария произошла на бульваре Дмитрия Донского, рядом с домом № 16. Жительница местности подтвердила информацию, которую передала «360», она сама свидетельствовала, как трактор задавил человека.
К сожалению, пока нет информации о состоянии пострадавшего. Подробности происшествия выясняют специалисты, а очевидцы вызвали скорую помощь для пострадавшего.