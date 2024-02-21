Ученые засомневались в пользе темного шоколада

Но диетолог и почетный профессор Нью-Йоркского университета Марион Нестле в беседе с Daily Mail высказала иную точку зрения. На самом деле в плитках шоколада содержится так мало флавонолов, что для их достаточного количества человеку нужно съесть очень много шоколада. А это, в свою очередь, может привести к излишнему весу, сахарному диабету и заболеваниям сердца.