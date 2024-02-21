Ученые засомневались в пользе темного шоколада

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
Ученые рассказали, почему темный шоколад не может называться полезным продуктом. В ранних исследованиях подчеркивалось, что в этом продукте содержатся флавонолы, полезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Но диетолог и почетный профессор Нью-Йоркского университета Марион Нестле в беседе с Daily Mail высказала иную точку зрения. На самом деле в плитках шоколада содержится так мало флавонолов, что для их достаточного количества человеку нужно съесть очень много шоколада. А это, в свою очередь, может привести к излишнему весу, сахарному диабету и заболеваниям сердца.
Так же диетолог отметила, что готовый шоколадный продукт не стоит называть полезным. В какао действительно содержатся антиоксиданты, но в плитках шоколада они содержатся в очень малых количествах. При приготовлении шоколада многие флавонолы в какао-бобах разрушаются, также добавляются сахар, растительные масла и масло какао.
Однако совсем отказываться от шоколада не стоит: если потребление этого продукта приносит удовольствие в небольших количествах, то можно сделать его частью здорового питания, сообщают «Новые известия». Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов считает, что в среднем в день можно употреблять около 50 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 50%.