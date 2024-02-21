properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Ученые объяснили, почему темный шоколад не так полезен, как кажется

Ученые засомневались в пользе темного шоколада

21 февраля 2024, 04:52
Фото: 1MI

Ученые объяснили, почему темный шоколад не так полезен, как кажется

Считается, что темный шоколад очень полезен. Но так ли это на самом деле?

Ученые рассказали, почему темный шоколад не может называться полезным продуктом. В ранних исследованиях подчеркивалось, что в этом продукте содержатся флавонолы, полезные для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Но диетолог и почетный профессор Нью-Йоркского университета Марион Нестле в беседе с Daily Mail высказала иную точку зрения. На самом деле в плитках шоколада содержится так мало флавонолов, что для их достаточного количества человеку нужно съесть очень много шоколада. А это, в свою очередь, может привести к излишнему весу, сахарному диабету и заболеваниям сердца.

Так же диетолог отметила, что готовый шоколадный продукт не стоит называть полезным. В какао действительно содержатся антиоксиданты, но в плитках шоколада они содержатся в очень малых количествах. При приготовлении шоколада многие флавонолы в какао-бобах разрушаются, также добавляются сахар, растительные масла и масло какао.

Однако совсем отказываться от шоколада не стоит: если потребление этого продукта приносит удовольствие в небольших количествах, то можно сделать его частью здорового питания, сообщают «Новые известия». Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов считает, что в среднем в день можно употреблять около 50 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 50%.

Читайте также:
Врач из Перми объяснила, почему вредно запивать еду чаем и кофеПермские и московские ученые создали антропоморфного робота для будущих стоматологов
#Общество#Еда#Наука#Питание#Шоколад
Подпишитесь
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
Пожарные спасли сову из сугроба в Пермском крае
Сегодня, 03:03
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
В Перми запустилось первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Вчера, 10:20
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Вчера, 06:38