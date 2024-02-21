В 2023 году «Т Плюс» добилась устранения 320 нарушений охранных зон в Перми

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
По итогам 2023 года специалисты Пермского филиала ПАО «Т Плюс» добились устранения 320 нарушений охранных зон тепловых сетей в Перми. Это территории около наземных и подземных трубопроводов, на которых запрещается парковка автомобилей и строительство любых объектов для беспрепятственного доступа к теплосетям и предотвращения опасных ситуаций.
Самым частым нарушением стала установка детских и спортивных площадок на территории охранных зон теплосетей. За год «Т Плюс» удалось выявить и добиться переноса в безопасные места 119 таких площадок: 54 объекта перенесены в ходе рассмотрения исков или в результате заключения мировых соглашений, 65 — собственники убрали добровольно.
Также в течение прошлого года благодаря постоянному мониторингу теплоэнергетики выявили 64 объекта-самостроя. Ресурсоснабжающая компания заявила 74 иска по этим и ранее обнаруженным незаконным постройкам, расположенным на расстоянии менее 3 м от труб.
В 2023 году в краевой столице активно выявлялись незаконные торговые объекты, которые собственники установили в охранных зонах теплосетей: киоски, павильоны, шиномонтажи. Всего было выявлено 62 таких постройки, из которых 20 демонтированы, по остальным ведется претензионная-исковая деятельность для переноса.
Например, по адресу ул. Соловьева, 6 в Свердловском районе Перми на тепловой сети незаконно размещен торговый киоск. Так как коммерческий объект появился на придомовой территории, энергетики совместно с жилищной организацией в начале февраля направили собственнику требование вынести киоск из охранной зоны в течение 15 дней. По закону в случае игнорирования требований поставщик теплоэнергии имеет право обратиться с иском в суд.
Сергей Гужев, технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс»:
— Незаконные сооружения, расположенные в охранной зоне тепломагистралей, создают значительные трудности при эксплуатации наших объектов. В случае нештатных ситуаций энергокомпания не может оперативно устранять дефекты, что создает угрозу для подачи качественных услуг теплоснабжения наших клиентов. Кроме того, есть прямая угроза травмирования жителей.