В 2023 году «Т Плюс» добилась устранения 320 нарушений охранных зон в Перми

Например, по адресу ул. Соловьева, 6 в Свердловском районе Перми на тепловой сети незаконно размещен торговый киоск. Так как коммерческий объект появился на придомовой территории, энергетики совместно с жилищной организацией в начале февраля направили собственнику требование вынести киоск из охранной зоны в течение 15 дней. По закону в случае игнорирования требований поставщик теплоэнергии имеет право обратиться с иском в суд.