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Published Сегодня, 16:16

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Updated Сегодня, 16:19

В этом году количество природных парков с платным входом в Прикамье вырастет

В этом году количество природных парков с платным входом в Прикамье вырастет

21 февраля 2024, 16:16
Фото: properm.ru
Конкретный список новых особо охраняемых природных территорий сейчас уточняется.

В Пермском крае в этом году вырастет число природных парков, вход в которые станет платным. Об этом со ссылкой на краевое минприроды сообщает ИА «Текст».

Расширение перечня особо охраняемых природных территорий, посещение которых осуществляется за плату, запланировано в 2024 году. Конкретный перечень пока уточняется, цитирует издание ответ ведомства.

На данный момент оформление разрешений и взимание платы введено при посещении трех особо охраняемых природных территорий: охраняемый ландшафт «Полюд (Полюдов камень)», охраняемый ландшафт «Колчимский (Помяненный) камень» и природный парк «Пермский».

Размер платы сегодня составляет 100 рублей с человека, разрешение выдается на три дня. Об увеличении размера платы речь даже не ведется, сообщили изданию в ведомстве.

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#Общество#Природа#Природный парк#Плата#Природопользование
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