В этом году количество природных парков с платным входом в Прикамье вырастет

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
В Пермском крае в этом году вырастет число природных парков, вход в которые станет платным. Об этом со ссылкой на краевое минприроды сообщает ИА «Текст».
Расширение перечня особо охраняемых природных территорий, посещение которых осуществляется за плату, запланировано в 2024 году. Конкретный перечень пока уточняется, цитирует издание ответ ведомства.
На данный момент оформление разрешений и взимание платы введено при посещении трех особо охраняемых природных территорий: охраняемый ландшафт «Полюд (Полюдов камень)», охраняемый ландшафт «Колчимский (Помяненный) камень» и природный парк «Пермский».
Размер платы сегодня составляет 100 рублей с человека, разрешение выдается на три дня. Об увеличении размера платы речь даже не ведется, сообщили изданию в ведомстве.