В Перми была полностью перекрыта улица из-за аварии с трамваем

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Перми, утром 21 февраля, из-за автоаварии была полностью перекрыта дорога на улице Васильева. ДТП произошло рядом с остановкой «Станция Бахаревка» в 9:33. Об этом сообщило издание 59.RU.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Куйбышева и Васильева. По данным «Пермгорэлектротранса», автомобиль столкнулся с трамваем № 5. Водитель общественного транспортного средства сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Степень вины участников аварии будет установлена Госавтоинспекций Прикамья.
Пострадавших нет. Движение было восстановлено в 10:08. Для уточнения обстоятельств корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД по Пермскому краю.