properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

В Перми была полностью перекрыта улица из-за аварии с трамваем

В Перми была полностью перекрыта улица из-за аварии с трамваем

21 февраля 2024, 07:10
Фото: ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ
Пострадавших нет. Сотрудниками ГИББД проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В Перми, утром 21 февраля, из-за автоаварии была полностью перекрыта дорога на улице Васильева. ДТП произошло рядом с остановкой «Станция Бахаревка» в 9:33. Об этом сообщило издание 59.RU.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Куйбышева и Васильева. По данным «Пермгорэлектротранса», автомобиль столкнулся с трамваем № 5. Водитель общественного транспортного средства сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. Степень вины участников аварии будет установлена Госавтоинспекций Прикамья.

Пострадавших нет. Движение было восстановлено в 10:08. Для уточнения обстоятельств корреспондент Properm.ru направил запрос в ГИБДД по Пермскому краю.

Читайте также:
В Перми около Гознака автобус перекрыл сразу три полосыВ Перми 26 января автомобиль столкнулся с автобусом на трамвайных путях
#Происшествия#Дтп#Пермь#Трамвай#Авария#Дорога#Пермгорэлектротранс#Проверка#Прикамье#Госавтоинспекция#Водитель#Улица Васильева#Станция Бахаревка
Подпишитесь
Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию
Сегодня, 05:07
Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен
Сегодня, 05:27
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
В Перми запустили первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье готовятся к вспышке клещевой активности
Сегодня, 05:07