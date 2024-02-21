В Перми осуждены два закладчика, у которых изъяли более 230 граммов «синтетики»

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, девушке, которая на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.