В Перми осуждены два закладчика, у которых изъяли более 230 граммов «синтетики»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Свердловский районный суд вынес обвинительный приговор двум молодым жителям Перми: парню и девушке. Они пытались торговать наркотиками в Перми, сообщает краевая прокуратура.
Как установлено судом, что виновные являлись участниками организованной группы, которая продавала наркотики в Перми. Молодежь выполняла указания не установленного следствием организатора преступлений. Парень и девушка получали запрещенные вещества, фасовали на более мелкие партии и оборудовали закладки.
Действовали злоумышленники с мая 2022 года по февраль 2023 года. Во время совершения очередного преступления один из участников группы был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято свыше 230 грамм синтетического наркотика, приготовленного к сбыту.
В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере,).
Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 тыс. рублей, девушке, которая на момент совершения преступления являлась несовершеннолетней, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.