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В Перми за год планируется выставить на торги 62 земельных участка

В Перми за год планируется выставить на торги 62 земельных участка

21 февраля 2024, 16:36
Фото: 1MI
Среди предложений: земли под многоквартирные жилые дома, индивидуальное жилищное строительство и реализацию коммерческой деятельности.

В 2024 году в Перми на торги планируется выставить 62 участка. Их реализация может принести в бюджет Перми порядка 234 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди участков — земли под многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство, а также коммерческие и промышленные объекты.

В этом году на аукционах уже реализовано семь земельных участков под ИЖС общей площадью 6 644 кв. метра. Из них три участка проданы в собственность и четыре участка предоставлены в аренду. В бюджет Перми поступило 23,5 млн рублей.

В прошлом году из 88 выставленных на аукционы участков было реализовано 75. По итогам проведения аукционов за 2023 год в бюджет Перми поступило 289,4 млн рублей.

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#Экономика#Пермь#Земельные участки#Бюджет#Бюджет Перми#Земельные отношения
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