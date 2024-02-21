В Перми за год планируется выставить на торги 62 земельных участка

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В 2024 году в Перми на торги планируется выставить 62 участка. Их реализация может принести в бюджет Перми порядка 234 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Среди участков — земли под многоквартирные дома, индивидуальное жилищное строительство, а также коммерческие и промышленные объекты.
В этом году на аукционах уже реализовано семь земельных участков под ИЖС общей площадью 6 644 кв. метра. Из них три участка проданы в собственность и четыре участка предоставлены в аренду. В бюджет Перми поступило 23,5 млн рублей.
В прошлом году из 88 выставленных на аукционы участков было реализовано 75. По итогам проведения аукционов за 2023 год в бюджет Перми поступило 289,4 млн рублей.