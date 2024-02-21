В Перми за нарушение закона оштрафован топ-менеджер «Газпрома»

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Прокуратура Ленинского района провела проверку по жалобам граждан о нарушении требований законодательства при рассмотрении обращений граждан Пермским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь». Оказалось, что обращения обоснованы, сообщают в надзорном ведомстве.
Установлено, что организации в системе нарушались сроки рассмотрения обращений граждан, они рассматривались более 30 дней. При этом, вопрос о продлении данных сроков не решался, промежуточные ответы заявителям не направлялись.
По итогам проверки прокурором в отношении директора организации возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлениями мирового судьи не названный по фамилии руководитель признан виновным и привлечен к штрафу в общей сумме 10 тыс. рублей.