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В Перми за нарушение закона оштрафован топ-менеджер «Газпрома»

В Перми за нарушение закона оштрафован топ-менеджер «Газпрома»

21 февраля 2024, 14:27
Фото: ugaz.ru
Руководитель не отвечал на обращения граждан.

Прокуратура Ленинского района провела проверку по жалобам граждан о нарушении требований законодательства при рассмотрении обращений граждан Пермским филиалом АО «Газпром газораспределение Пермь». Оказалось, что обращения обоснованы, сообщают в надзорном ведомстве.

Установлено, что организации в системе нарушались сроки рассмотрения обращений граждан, они рассматривались более 30 дней. При этом, вопрос о продлении данных сроков не решался, промежуточные ответы заявителям не направлялись.

По итогам проверки прокурором в отношении директора организации возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлениями мирового судьи не названный по фамилии руководитель признан виновным и привлечен к штрафу в общей сумме 10 тыс. рублей.

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#Суд#Экономика#Пермь#Прокуратура#Газпром#Обращения граждан
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