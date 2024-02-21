В Перми за нарушение закона оштрафован топ-менеджер «Газпрома»

По итогам проверки прокурором в отношении директора организации возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Постановлениями мирового судьи не названный по фамилии руководитель признан виновным и привлечен к штрафу в общей сумме 10 тыс. рублей.