В Перми запустилось первое в РФ производство футбольных бутс

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Перми начало работать первое в РФ производство футбольных бутс — оно работает на площадке пермской фабрики «ТРЕК». На предприятии разрабатывают изделия, а также изготавливают их. Также предприятие производит лыжные ботинки, коньки, туристическую и спортивную обувь. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, первая партия бутс уже на этой неделе отправится оптовым покупателям по всей стране.
При этом на сайте предприятия еще нет информации об изготовлении бутс. В разделе с каталогом есть только три категории: треккинговые ботинки, полуботинки и обувь для города.
По данным Rusprofile, ООО «Трек» было основано в конце 2013 года. Основной вид деятельности — производство обуви. Компания поставляла по госконтрактам маски и халаты администрации губернатора Пермского края в 2020 году — на 33,9 и 11,9 млн рублей соответственно.