В Перми запустилось первое в РФ производство футбольных бутс

В Перми начало работать первое в РФ производство футбольных бутс — оно работает на площадке пермской фабрики «ТРЕК». На предприятии разрабатывают изделия, а также изготавливают их. Также предприятие производит лыжные ботинки, коньки, туристическую и спортивную обувь. По словам мэра Перми Эдуарда Соснина, первая партия бутс уже на этой неделе отправится оптовым покупателям по всей стране.