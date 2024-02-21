properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

В Пермском крае жестоко убили одинокую мать пятерых детей

В Пермском крае жестоко убили одинокую мать пятерых детей

21 февраля 2024, 09:21
Фото: vk.com/chitaysiva / 1MI
Обвинение в убийстве предъявлено бывшему мужу.

В Пермском крае арестовали 45-летнего мужчину по обвинению в убийстве. По данным следователей, утром 19 февраля в подъезде дома в Сивинском округе между бывшими супругами произошла ссора из-за ревности. Мужчина несколько раз ударил бывшую жену ножом — она скончалась на месте.

Издание «КП-Пермь» со ссылкой на сестру погибшей сообщает, что у Светланы было пятеро детей от нападавшего. Они развелись около полугода назад, женщина не стала делать имущества, оставила ему дом, забрала детей и ушла. Жила в съемной квартире неподалеку, работала педагогом.

Старшему сыну — 20 лет, младшему — два года. Планируется, что старший сын возьмет младших под опеку.

Telegram-канал Ural Mash утверждает, что раньше бывший муж встретил женщину возле машины - ударил ее ножом четыре раза. После этого пытался совершить самоубийство у себя дома, но остался жив.

Читайте также:
Житель Пермского края попытался убить соседа в подъездеЖителя Прикамья арестовали за покушение на убийство братаВ Прикамье сын напал с ножом на отца после конфликта из-за алкоголя
#Пермь#Убийство#Ск#Ревность
Подпишитесь
Стало известно, когда туроператоры возобновят чартерные рейсы из Перми в Турцию
Сегодня, 05:07
Этой весной в Перми подорожает шаурма. Причины роста цен
Сегодня, 05:27
Пермяки стали тратить меньше на все, кроме еды и развлечений
Сегодня, 03:49
Глава СК заинтересовался обстрелом автомобиля во время погони в Пермском крае
Сегодня, 02:54
В Перми запустили первое в РФ производство футбольных бутс
Сегодня, 04:14
В Прикамье готовятся к вспышке клещевой активности
Сегодня, 05:07