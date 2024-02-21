В Пермском крае жестоко убили одинокую мать пятерых детей

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В Пермском крае арестовали 45-летнего мужчину по обвинению в убийстве. По данным следователей, утром 19 февраля в подъезде дома в Сивинском округе между бывшими супругами произошла ссора из-за ревности. Мужчина несколько раз ударил бывшую жену ножом — она скончалась на месте.
Издание «КП-Пермь» со ссылкой на сестру погибшей сообщает, что у Светланы было пятеро детей от нападавшего. Они развелись около полугода назад, женщина не стала делать имущества, оставила ему дом, забрала детей и ушла. Жила в съемной квартире неподалеку, работала педагогом.
Старшему сыну — 20 лет, младшему — два года. Планируется, что старший сын возьмет младших под опеку.
Telegram-канал Ural Mash утверждает, что раньше бывший муж встретил женщину возле машины - ударил ее ножом четыре раза. После этого пытался совершить самоубийство у себя дома, но остался жив.