В Пермском крае жестоко убили одинокую мать пятерых детей

Издание «КП-Пермь» со ссылкой на сестру погибшей сообщает, что у Светланы было пятеро детей от нападавшего. Они развелись около полугода назад, женщина не стала делать имущества, оставила ему дом, забрала детей и ушла. Жила в съемной квартире неподалеку, работала педагогом.