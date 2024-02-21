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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

В правительстве Кузбасса заявили о рекордном производстве яиц в 2023 году

В правительстве Кузбасса заявили о рекордном производстве яиц в 2023 году

21 февраля 2024, 04:32
Фото: 1MI
На цены такая тенденция, к сожалению, не повлияла.

В прошлом году в Кемеровской области было произведено больше куриных яиц, чем в других регионах Сибири. По статистике, на птицефабриках и в фермерских хозяйствах получено более 1,3 млрд яиц, что на 1,6% больше, чем в 2022 году. Последние два года регион бьет рекорды по производству яиц, сообщает VSE42.Ru.

Достигнутые показатели означают, что каждый житель Кузбасса может ежедневно съедать 1-2 яйца. Всего на каждого человека пришлось 508 штук куриных яиц в год, подсчитали в пресс-службе правительства региона. Самообеспеченность Кемеровской области яйцами достигает 162,7%.

#Общество#Статистика#Яйца
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