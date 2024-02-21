В правительстве Кузбасса заявили о рекордном производстве яиц в 2023 году

В прошлом году в Кемеровской области было произведено больше куриных яиц, чем в других регионах Сибири. По статистике, на птицефабриках и в фермерских хозяйствах получено более 1,3 млрд яиц, что на 1,6% больше, чем в 2022 году. Последние два года регион бьет рекорды по производству яиц, сообщает VSE42.Ru.