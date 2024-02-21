В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины

Бардымский районный суд Прикамья приговорил 24-летнего мужчину к трем годам и десяти дням в исправительной колонии общего режима. С декабря 2022 года по май 2023 года в территориальный отдел МВД поступило четыре обращения из больницы об избиении одной и той же девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.