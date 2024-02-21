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В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины

В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины

21 февраля 2024, 05:32
Фото: 1MI
Пострадавшая была сожительницей виновного.

Бардымский районный суд Прикамья приговорил 24-летнего мужчину к трем годам и десяти дням в исправительной колонии общего режима. С декабря 2022 года по май 2023 года в территориальный отдел МВД поступило четыре обращения из больницы об избиении одной и той же девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка и назначена экспертиза. Пострадавшая ни разу сама не обращалась в отдел полиции по факту инцидентов. Выяснилось, девушку избивал ее сожитель. В мае 2023 года виновный два раза угрожал девушке убийством, в тот момент потерпевшая уже была беременна.

В отношении мужчины вынесен приговор по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание).

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