В Прикамье мужчину приговорили к трем годам в колонии за избиение беременной женщины

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Бардымский районный суд Прикамья приговорил 24-летнего мужчину к трем годам и десяти дням в исправительной колонии общего режима. С декабря 2022 года по май 2023 года в территориальный отдел МВД поступило четыре обращения из больницы об избиении одной и той же девушки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Сотрудниками правоохранительных органов была проведена проверка и назначена экспертиза. Пострадавшая ни разу сама не обращалась в отдел полиции по факту инцидентов. Выяснилось, девушку избивал ее сожитель. В мае 2023 года виновный два раза угрожал девушке убийством, в тот момент потерпевшая уже была беременна.
В отношении мужчины вынесен приговор по п. «в» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание).