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В Прикамье предпринимаются меры в связи с прогнозируемой вспышкой клещевой активности

В Прикамье предпринимаются меры в связи с прогнозируемой вспышкой клещевой активности

21 февраля 2024, 05:07
Фото: properm.ru
В прошлом году количество покусанных клещами пермяков было вдвое выше среднероссийского показателя.

Роспотребнадзор вводит в Пермском края комплекс противоэпидемических мер из-за высокой опасности клещей во время предстоящего сезона их активности. В этой связи подписано и опубликовано постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю.

Эксперты ведомства напоминают, что в регионе эпидемиологическая и эпизоотическая ситуация по инфекциям, передающимся клещами, остается напряженной. В зоне действия активных природных очагов расположены все населенные пункты края. Возрастают риски заболевания населения клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом, туляремией, клещевыми риккетсиозами, в частности гранулоцитарным анаплазмозом человека, моноцитарным эрлихиозом человека.

В медицинские организации края в эпидемический сезон 2023 года обратилось 16 тыс 114 пострадавших от укусов клещей, показатель составил 620,4 на 100 тыс. населения, что в два раза больше показателя Российской Федерации (345,8 на 100 тысяч населения).

В 2023 году показатель заболеваемости клещевым энцефалитом населения края составил 2,69 на 100 тысяч населения, что выше в 2,4 раза показателя Российской Федерации (1,22 на 100 тысяч населения) и в 3,4 раза выше показателя Приволжского федерального округа (0,85 на 100 тысяч населения).

Для инфекций, передающихся иксодовыми клещами, характерна весенне-осенняя сезонность с апреля по октябрь, временем наибольшего риска заражения инфекциями передающихся клещами, является май — июнь.

Управление Роспотребнадзора напоминает, что вакцинироваться от клещевого вирусного энцефалита можно уже сейчас. Вакцина доступна в медицинских учреждениях Пермского края.

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#Здоровье#Клещи#Роспотребнадзор#Укусы клещей#Клещевой энцефалит
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