В Прикамье предпринимаются меры в связи с прогнозируемой вспышкой клещевой активности

В 2023 году показатель заболеваемости клещевым энцефалитом населения края составил 2,69 на 100 тысяч населения, что выше в 2,4 раза показателя Российской Федерации (1,22 на 100 тысяч населения) и в 3,4 раза выше показателя Приволжского федерального округа (0,85 на 100 тысяч населения).