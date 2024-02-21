В Прикамье за три года будут оцифрованы 75 госуслуг

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
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За 2023 год в Пермском крае были оцифрованы 22 региональные услуги. В период с 2024 по 2026 годы в регионе планируют оцифровать еще 75 услуг, сообщил в ходе рабочей встречи с главой Прикамья Дмитрием Махониным министр информационного развития и связи Петр Шиловских.
В целом, пользователи госуслуг оценили удобство и скорость цифрового формата. За 2023 год 82% всех оказанных услуг в крае были предоставлены в электронном виде. 1,6 млн жителей Прикамья — активные пользователи портала «Госуслуги». Перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронную форму осуществляется в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»,
Дмитрий Махонин поручил краевому Мининформразвития переводить в электронный формат и остальные государственные и муниципальные услуги — до конца 2024 года необходимо оцифровать не менее 12 услуг. Кроме того, губернатор поручил повышать доступность предоставления госуслуг с помощью новых форматов: проработать возможность установки специализированных постаматов для выдачи готовых документов в торговых центрах Пермского края.
Еще одним важным достижением 2023 года стало обеспечение сотовой связью и мобильным интернетом свыше 50 тыс. человек, проживающих в 152 малых населенных пункта. Это позволило региону одним из первых в стране покрыть связью все деревни и села от 500 человек. В 2024 году связью будут обеспечены еще 56 поселений Пермского края
Также в этом году по поручению губернатора будет создана межрегиональная лига робототехники, которая будет включать битву роботов, а также соревнования по спортивному программированию и по дрон-рейсингу.
Еще одна крупная площадка подготовки ИТ-кадров — Пермский Сетевой ИТ-Университет (СИТУ). За 5 лет здесь бесплатно обучили ИТ-компетенциям более 6 000 человек, 1 326 из которых — в 2023 году. В 2024 году в планах обучить не менее 1 155 жителей Пермского края, реализовав не менее 77 программ повышения квалификации.
«Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача до 2030 года перевести в электронный вид 95% массовых социально значимых услуг. Знаю, что Пермский край опережающими темпами занимается данным вопросом. Кадровая обеспеченность ИТ-отрасли также должна быть в приоритете. Обсуждали в формате „вопрос-ответ“ это на тематической встрече, в рамках которой представители ИТ-компаний Прикамья подняли тему подготовки молодых специалистов из числа выпускников», — обозначил Дмитрий Махонин.