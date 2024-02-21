В Прикамье за три года будут оцифрованы 75 госуслуг

Еще одна крупная площадка подготовки ИТ-кадров — Пермский Сетевой ИТ-Университет (СИТУ). За 5 лет здесь бесплатно обучили ИТ-компетенциям более 6 000 человек, 1 326 из которых — в 2023 году. В 2024 году в планах обучить не менее 1 155 жителей Пермского края, реализовав не менее 77 программ повышения квалификации.