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Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

В России призвали ввести в тестовом режиме практику переработки завядших цветов

21 февраля 2024, 11:34
Руководитель организации природопользователей Роман Корниец предложил рассмотреть идею тестового внедрения практики переработки завядших букетов в крупных городах России.

По его мнению, можно использовать завядшие цветы в качестве удобрений, а не выбрасывать их в мусорные контейнеры, пишет RT.

Корниец отметил, что спрос на цветы растет перед Международным женским днем, но такие букеты обычно простаивают всего несколько дней, а затем отправляются на свалку. Он предлагает использовать их как природный ресурс, который может быть полезен.

В своем обращении к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Корниец просит оценить возможность установки специализированных контейнеров для завядших букетов в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Это поможет формированию экологического сознания у населения и извлечению дополнительной выгоды из переработки отходов.

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