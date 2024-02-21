В России призвали ввести в тестовом режиме практику переработки завядших цветов

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По его мнению, можно использовать завядшие цветы в качестве удобрений, а не выбрасывать их в мусорные контейнеры, пишет RT.
Корниец отметил, что спрос на цветы растет перед Международным женским днем, но такие букеты обычно простаивают всего несколько дней, а затем отправляются на свалку. Он предлагает использовать их как природный ресурс, который может быть полезен.
В своем обращении к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, Корниец просит оценить возможность установки специализированных контейнеров для завядших букетов в крупных городах, таких как Москва или Санкт-Петербург. Это поможет формированию экологического сознания у населения и извлечению дополнительной выгоды из переработки отходов.