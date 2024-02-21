В столице Пермского края открылся центр подбора персонала «Уралкалия»

В Перми в торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» состоялось торжественное открытие центра подбора персонала компании «Уралкалий».



Основная задача центра — трудоустройство в компанию новых сотрудников. Жителям и гостям города будут предложены разные варианты работы: вахтовым методом и с учетом релокации — переезда на новое место жительства.



Офис, оформленный в фирменном стиле «Уралкалия», расположен на втором этаже торгово-развлекательного центра. При входе каждого соискателя встречает специалист по подбору персонала, рассказывает о компании, производстве, открытых вакансиях и социальных гарантиях.



Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»: