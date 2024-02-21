В Свердловской области умерла пермячка, которую сбило колесо от большегруза

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Published Сегодня, 05:49
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В Свердловской области скончалась 20-летняя пермячка. 16 февраля в девушку и ее парня влетело колесо, когда они остановились на трассе, чтобы помочь пострадавшим в ДТП. Пара стояла возле автомобиля, когда у проезжающего мимо большегруза отлетело заднее колесо.
Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что услышал хлопок, когда ехал, но не сразу понял, что у него отлетело колесо. Он перевозил 16 тонн химической продукции из Екатеринбурга в Нижний Тагил.
Девушку и парня госпитализировали. Пермячка впала в кому, ее прооперировали. По словам парня, колесо сначала попало в автомобиль, стоящий рядом, затем отлетело в голову девушки, а потом прилетело ему по ногам.
Пострадавшая несколько дней провела в коме, ее состояние не менялось, оно было критически тяжелым. 19 февраля девушка умерла в больнице, она так и не пришла в сознание, сообщает E1.RU.