Власти Пермского края подвели итоги участия региона в системе пространственных данных

Все данные в НСПД интегрированы из Региональной геоинформационной системы (РГИС), позволяющей собирать, проверять и хранить пространственные данные. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, в автоматическом режиме из РГИС было передано 68 слоев пространственных данных — это информация о более чем 1,5 млн объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах. Пермский край — единственный субъект, который передал 100% данных без единой ошибки.