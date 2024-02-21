Власти Пермского края подвели итоги участия региона в системе пространственных данных

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
На семинаре депутатов Законодательного Собрания с губернатором и правительством Пермского края обсудили участие региона в национальной системе пространственных данных (НСПД). Семинары проходят по инициативе главы Прикамья Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин поблагодарил депутатов краевого парламента за плодотворное сотрудничество. Он подчеркнул, что по итогам исполнения регионального бюджета за 2023 год сформировались дополнительные средства. Их планируют направить на финансирование направлений здравоохранения, образования, дорожной отрасли, системы ЖКХ, а также поддержку муниципалитетов. Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание и будет рассмотрен на пленарном заседании в марте.
Валерий Сухих, председатель Законодательного Собрания Пермского края, — о проводимых семинарах:
— Это ещё одна эффективная площадка для конструктивного диалога парламентариев с правительством региона. Мы можем обсудить наиболее актуальные и значимые вопросы для жителей Пермского края и выработать совместные решения по ключевым направлениям.
Ключевой темой обсуждения стало участие региона в НСПД. Пермский край одним из первых регионов России принял участие в создании Единой цифровой платформы пространственных данных. В ходе проекта Единый реестр пополняется достоверными сведениями об объектах недвижимого имущества. Благодаря этому жители региона и страны смогут использовать качественные цифровые сервисы при получении государственных услуг.
Все данные в НСПД интегрированы из Региональной геоинформационной системы (РГИС), позволяющей собирать, проверять и хранить пространственные данные. По словам министра информационного развития и связи Прикамья Петра Шиловских, в автоматическом режиме из РГИС было передано 68 слоев пространственных данных — это информация о более чем 1,5 млн объектов лесного фонда, градостроительного планирования, охранных зонах и водных объектах. Пермский край — единственный субъект, который передал 100% данных без единой ошибки.
По данным регионального Мининформразвития, сервисы НСПД, среди которых — предоставление земельных участков в собственность или аренду, появятся на портале «Госуслуги» уже в этом году. Пользователи смогут в режиме «единого окна» выбрать земельный участок для возведения жилых и коммерческих объектов, узнать сводную информацию и получить разрешения на строительство.
По результатам совещания Дмитрий Махонин подчеркнул важность информирования населения Прикамья о Фонде пространственных данных и его сервисах. Это позволит людям получать необходимые земли для строительства и развития бизнеса без долгих процедур и посредников. По словам губернатора, это станет дополнительным импульсом для строительства жилья и развития градостроительной политики. Власти возьмут на контроль изменение объемов стройки.
Также на семинаре обсудили вопросы тарифного регулирования и организации закупок. Доклады озвучили министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Алексей Зарубин и министр тарифного регулирования и энергетики Мария Козлова.