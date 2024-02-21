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Юрист Соловьев: отзыв лицензии у QIWI Банка был лишь вопросом времени

21 февраля 2024, 16:58
Юрист Иван Соловьев, эксперт в области юриспруденции, отметил, что решение о лишении QIWI Банка лицензии было только вопросом времени.

Он подчеркнул, что организации уже давно испытывали трудности, связанные с кадровыми изменениями и недостаточным уровнем соблюдения правовых и финансовых стандартов. В результате этого возникали нарушения закона, включая противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, пишет RT.

Кроме того, низкий рейтинг банка и его связь с теневым бизнесом, включая незаконные игровые операции, долго должны были вызывать опасения среди вкладчиков и клиентов, пользующихся услугами QIWI Банка.

Соловьёв напомнил, что согласно законодательству все вкладчики будут компенсированы в установленном размере.

Относительно электронного кошелька QIWI, юрист рекомендовал пользователям поспешить вывести свои средства и избегать проведения операций через QIWI Кошелёк.

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