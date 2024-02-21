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За 2023 год количество представителей малого бизнеса в Сбербанке достигло 700 тысяч

За 2023 год количество представителей малого бизнеса в Сбербанке достигло 700 тысяч

21 февраля 2024, 14:51
Фото: Сбербанк
Порядка 700 тысяч предпринимателей и юрлиц выбрали Сбербанк в целях обслуживания своего бизнеса в прошлом году. Из них 454 тысячи — ИП и 214 тысяч — юридические лица. Годом ранее данный показатель составлял 586 тысяч — 370 тысяч ИП и 216 тысяч юрлиц.

Как сообщает gorod55.ru, в пресс-службе банка рассказали, что в прошлом году Сбербанку отдали предпочтение на 14% больше бизнесменов, чем в 2022 году.

По итогам 12 месяцев 2023 года в топ-5 наиболее быстро развивающихся отраслей по сравнению с 2022 годом попали: транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), гостиничное и ресторанное дело (+9%).

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, наиболее популярным направлением в отечественном малом бизнесе, как и годом ранее, стала розничная торговля. Эту сферу выбрала примерно треть предпринимателей, которые решили начать свой бизнес в 2023 году. Свыше 50% из них зарегистрировали бизнес в отрасли электронной коммерции. Прирост данного сегмента год к году составил 27%. Такую тенденцию можно объяснить ростом востребованности маркетплейсов в России, так как торговля на этих интернет-площадках выгодна для малого бизнеса.

Кроме того, предприниматели стали намного чаще регистрировать свой бизнес дистанционно. За 12 месяцев доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в Сбербанке выросла до 40%, при этом годом ранее она находилась на уровне 37%. За все время доля тех, кто открыл свое дело через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысила полмиллиона человек.

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