За 2023 год количество представителей малого бизнеса в Сбербанке достигло 700 тысяч

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как сообщает gorod55.ru, в пресс-службе банка рассказали, что в прошлом году Сбербанку отдали предпочтение на 14% больше бизнесменов, чем в 2022 году.
По итогам 12 месяцев 2023 года в топ-5 наиболее быстро развивающихся отраслей по сравнению с 2022 годом попали: транспортировка и хранение (+23% год к году), услуги (+20%), розничная торговля (+16%), операции с недвижимостью (+14%), гостиничное и ресторанное дело (+9%).
По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, наиболее популярным направлением в отечественном малом бизнесе, как и годом ранее, стала розничная торговля. Эту сферу выбрала примерно треть предпринимателей, которые решили начать свой бизнес в 2023 году. Свыше 50% из них зарегистрировали бизнес в отрасли электронной коммерции. Прирост данного сегмента год к году составил 27%. Такую тенденцию можно объяснить ростом востребованности маркетплейсов в России, так как торговля на этих интернет-площадках выгодна для малого бизнеса.
Кроме того, предприниматели стали намного чаще регистрировать свой бизнес дистанционно. За 12 месяцев доля онлайн-регистраций от общего числа регистраций в Сбербанке выросла до 40%, при этом годом ранее она находилась на уровне 37%. За все время доля тех, кто открыл свое дело через сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета, превысила полмиллиона человек.