За 2023 год количество представителей малого бизнеса в Сбербанке достигло 700 тысяч

По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, наиболее популярным направлением в отечественном малом бизнесе, как и годом ранее, стала розничная торговля. Эту сферу выбрала примерно треть предпринимателей, которые решили начать свой бизнес в 2023 году. Свыше 50% из них зарегистрировали бизнес в отрасли электронной коммерции. Прирост данного сегмента год к году составил 27%. Такую тенденцию можно объяснить ростом востребованности маркетплейсов в России, так как торговля на этих интернет-площадках выгодна для малого бизнеса.